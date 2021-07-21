Являются ли бледная кожа и «голубая кровь» признаками аристократизма

Заведующая отделением лабораторной генетики клиники репродукции и генетики NGC Светлана Вяткина рассказала 5-tv.ru, являются ли светлая кожа и так называемая «голубая кровь» признаками аристократизма.

По словам собеседницы издания, вся информация о человеке заключена в его ДНК. В геноме человека порядка ста тысяч генов, которые определяют его внешность, характер, темперамент, мимику, способности.

«Когда мы говорим об аристократической внешности, то в первую очередь представляем человека со светлой, бледной кожей. Цвет кожи это сложно наследуемый генетический признак, определяемый работой многих генов. Если говорить обще, то смуглая кожа — это доминантный, или побеждающий признак. Светлая кожа — рецессивный, или подавляемый признак. Среди аристократии ценились светлокожие и, конечно, в жены выбирали девушек со светлой кожей. Этот признак накапливался в поколениях и аристократов со светлой кожей было все больше и больше», — объяснила эксперт.

По словам Светланы Вяткиной, крестьяне тоже были светлокожими. Но им приходилось долго работать на солнце, поэтому их кожа приобретала темный оттенок.

«Мы помним, что от солнца аристократы береглись под зонтиком. А под палящим солнцем даже светлая кожа крестьянина становилась темной и дубела. А „голубая кровь“: тут все просто, чем тоньше и светлее кожа, тем отчетливее сквозь нее просвечивали синие вены», — подытожила генетик.

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