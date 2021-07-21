«Шла больше трех часов»: Певец Юрий Антонов перенес серьезную операцию

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Алексей Хитров
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Знаменитому исполнителю меняли искусственный сустав в одной из зарубежных клиник.

Фото, видео: Instagram @yuryantonov_official

Легендарный советский и российский певец и композитор Юрий Антонов вышел на связь с поклонниками после сложной хирургической операции, которую ему провели в Австрии. На своей официальной странице в Instagram исполнитель опубликовал видео, в котором сообщил, что процедура была долгой и болезненной, но сейчас он уже «приходит в себя».

«Дорогие друзья! Сейчас я нахожусь в Вене, в частной клинике, где мне провели очень тяжелую операцию по замене искусственного сустава. Операция шла более трех часов! Очень болезненная! Но сейчас прихожу в себя», — поделился певец.

На пост певца откликнулись многочисленные поклонники, в том числе его коллеги по эстрадному цеху. В частности, скорейшего выздоровления легенде отечественной сцены пожелали Андрей Державин, Катя Лель и Эмин.

«Юрий Михайлович, пусть та добрая энергия, которую вы подарили миллионам людей в своих песнях, вернется к вам сейчас и поможет поскорее поправиться», — присоединилась к пожеланиям телеведущая Яна Чурикова.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, известный музыкальный критик Сергей Соседов перенес операцию после разрыва ахиллова сухожилия. Травму он получил во время зарядки в одном из отелей Витебска. Звезда опроверг слухи о нападении недоброжелателей и о том, что был пьян во время неприятного инцидента.

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