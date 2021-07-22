«Жалко ли мне Безбородову?»: Пьеха об изгнании из дома избившей его сына женщины

|
Елизавета Мареныч
3 124

Исполнитель также рассказал, как складывались отношения с соседями до инцидента.

«Жалко ли мне Безбородову?»: Пьеха об изгнании из дома избившей его сына женщины

Фото: Instagram @wolfieha

После разразившегося скандала с избиением семилетнего сына Стаса Пьехи известный футбольный судья Владислав Безбородов выгнал из дома свою супругу Ирину, которая нанесла травмы малолетнему звездному наследнику. Мимо шокирующей новости не остался в стороне популярный певец, который прокомментировал данную ситуацию.

«Да, я читал об этом. Не жалко ли мне Безбородову? Вы знаете, я предпочитаю заниматься только вопросами здоровья своего сына и его бабушки, на которую тоже было совершено нападение и которую тоже избили. И не касаться других вопросов — особенно вопросов семьи Безбородовых», — сказал Стас Пьеха в интервью изданию «Газета.ру».

Исполнитель также добавил, что до неприятного инцидента он не был знаком с Безбородовыми, которые не так давно заехали в тот же коттеджный поселок. По словам звезды, он не стал налаживать отношения с соседями, с которыми пересекался лишь раз в жизни.

Напомним, инцидент, участниками которого стали сын и теща Стаса Пьехи, а также жена футбольного арбитра Владислава Безбородова случился накануне под Петербургом. Конфликт между соседями закончился дракой и госпитализацией наследника артиста.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Лена Миро отреагировала на избиение сына Стаса Пьехи.

Читайте также

+11° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 71%
74.49
0.14 87.60
-0.17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:24
Паром с президентом Эстонии на борту врезался в причал порта
8:15
Тревогу объявили в пермском аэропорту при посадке Airbus из Москвы
8:06
Марсоход НАСА приступил к поискам признаков жизни на Марсе
8:05
День Панкратия и Кирилла: что можно и что нельзя делать 22 июля?
7:57
Шпагат по-английски: Волочкова в сияющем боди похвасталась растяжкой — видео
7:48
В центре Китая жертвами наводнений стали не менее 25 человек

Сейчас читают

ЦСКА: как команда готова к новому сезону, уйдет ли Влашич, справится ли Березуцкий
Глава ГИБДД Ставрополья отверг причастность к дизайну своего особняка
Подросток с телом 144-летней женщины умерла вскоре после 18-летия
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 19 по 25 июля
Агенты скрывают страшное? Фанаты сравнили истории болезни МакSим и Началовой

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Международная реакция на послание Путина ФС 2021
Пандемия, пособия и будущее России: основные тезисы послания Путина Федеральному собранию
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака