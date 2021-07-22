«Жалко ли мне Безбородову?»: Пьеха об изгнании из дома избившей его сына женщины

После разразившегося скандала с избиением семилетнего сына Стаса Пьехи известный футбольный судья Владислав Безбородов выгнал из дома свою супругу Ирину, которая нанесла травмы малолетнему звездному наследнику. Мимо шокирующей новости не остался в стороне популярный певец, который прокомментировал данную ситуацию.

«Да, я читал об этом. Не жалко ли мне Безбородову? Вы знаете, я предпочитаю заниматься только вопросами здоровья своего сына и его бабушки, на которую тоже было совершено нападение и которую тоже избили. И не касаться других вопросов — особенно вопросов семьи Безбородовых», — сказал Стас Пьеха в интервью изданию «Газета.ру».

Исполнитель также добавил, что до неприятного инцидента он не был знаком с Безбородовыми, которые не так давно заехали в тот же коттеджный поселок. По словам звезды, он не стал налаживать отношения с соседями, с которыми пересекался лишь раз в жизни.

Напомним, инцидент, участниками которого стали сын и теща Стаса Пьехи, а также жена футбольного арбитра Владислава Безбородова случился накануне под Петербургом. Конфликт между соседями закончился дракой и госпитализацией наследника артиста.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Лена Миро отреагировала на избиение сына Стаса Пьехи.