Эксперты оценили работу Дегтярева в области жилищного строительства и энергетики

Член партии ЛДПР Михаил Дегтярев на протяжении года занимает должность временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края. Итоги его работы в области жилищного строительства и энергетики подвели эксперты в беседе с «Известиями».

Экономический прорыв

Бывший первый заместитель председателя региона по вопросам тарифного урегулирования в ТЭК Маргарита Эскина обратила внимание на то, что в марте Дегтярев решил снизить стоимость отопления и тарифа на горячую воду в децентрализованных зонах на 10%. Речь идет о тех котельных, которые преимущественно работают на топливе, завозимом в период навигации. К децентрализованным зонам теплоснабжения относятся почти все районы края (за исключением Охотского и Аяно-Майского, где тарифы уже снижены), часть Комсомольска-на-Амуре и часть Хабаровска — там тепловая энергия генерируется котельными, работающими на мазуте и угле.

«В части тарифов на тепловую энергию от котельных, там, где малая энергетика, где не централизованное теплоснабжение, а от котельных в крае, там тарифы на тепловую энергию снизились. Ну а в остальной части, там, где большая энергетика, (остались — Прим. ред.) тарифы в рамках, установленных правительством РФ», — уточнила Эскина.

Специалист высоко оценила и другие экономические достижения. Она отметила, что благодаря Дегтяреву поддержка краевого бюджета стала значительно лучше.

«Работа идет заметно, дороги строятся, сохраняется то, что в Хабаровском крае всегда продуманная тарифная политика, для детей поддержка осуществляется, для семьи. Чувствуется, что заинтересован исполняющий обязанности губернатора в процветании Хабаровского края <…>. Очень большая поддержка территорий, тарифы на авиаперевозки, допустим, в северные районы края, там тоже уже ряд лет не повышаются тарифы», — также добавила Маргарита Эскина.

Строительство

Председатель Межрегионального отделения Общероссийского общественной организации «Деловая Россия» по Хабаровскому краю и ЕАО Денис Грось заявил, что значительного прогресса врио главы региона удалось добиться и в сфере жилищного строительства. Так, только за первое полугодие 2021 года в регионе ввели в строй 122,6 тысячи квадратных метров жилья. Это почти в три раза больше, чем за тот же период в 2020 году, напоминает «Газета.ру».

Однако на достигнутом останавливаться никто не планирует. Одна из главных задач, стоящих перед властями субъекта, — подготовить и сдать к 2025 году один миллион квадратных метров жилья.

«Ориентиры заданы серьезные по площади ввода в эксплуатацию. Они кратны тем, которые есть на сегодняшний день. <…> По сравнению с прошлым годом прогноз министерства строительства Хабаровского края — что будет введено больше домов (в эксплуатацию — Прим. ред.)», — заявил Грось.

Обманутые дольщики

Довольна итогами годовой работы Михаила Дегтярева и председатель президиума «Ассоциации Товариществ собственников жилья» Анна Ардован. Эксперт отметила, что врио главы края очень плотно занимался проблемами обманутых дольщиков.

«Как губернатор, он, конечно, вникает во все вопросы, несмотря на то, что прошло не так много времени, год всего, а проблем у региона много. Все это время он постоянно в поездках, старается всем помочь, в том числе и с дольщиками решает вопрос. Видим, что есть положительная динамика. <…> Совещания (проводит — Прим. ред.), контролирует, встречается с застройщиками, смотрит аварийный жилищный фонд, (общается — Прим. ред.) с очередниками, сиротами, решает вопрос по баракам, по сносу бараков, которые уже давно в аварийном состоянии», — похвалила Дегтярева Ардован.

А не так давно общественник Галина Кононенко заметила, что врио главы Хабаровского края сумел найти общий язык не только с федеральными властями, но и расположить к себе местных жителей, что очень важно. Подтвердил это и научный руководитель Института экономических исследований ДВО РАН Павел Минакир, обратив внимание на то, что при Дегтяреве стал очевиден поворот в пользу социальных и коммунальных программ.

Член экспертной группы АСИ Дмитрий Ноженко, в свою очередь, заметил, что Михаилу Дегтяреву удалось сдвинуть с места те проекты, на которые предыдущие власти края не обращали внимания десятилетиями. Специалист говорил, в частности, об «Острове Большом Уссурийском» и превращении Хабаровска в трансграничный регион.

Ранее 5-tv.ru президент РФ Владимир Путин пожелал Михаилу Дегтяреву успехов на выборах главы Хабаровского края.