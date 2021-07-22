«Расставание было неизбежно»: Натали нашла мистику в смерти своего продюсера

Певица Натали посвятила новый пост в Instagram своему первому продюсеру, который скоропостижно ушел из жизни 20 июля. Артистка рассказала о долгой теплой дружбе с Валерием Ивановым.

«Ушел из жизни мой продюсер с 1994-го по 2002-й Валерий Иванов… Это были прекрасные, и труднейшие, и чудесные, и восхитительные годы моей жизни… И не только для меня, но и для всех, кто занимался проектом „Натали“ и для поклонников этого проекта», — написала Натали в сети.

Instagram @natali_star74

Она отметила, что такое плодотворное сотрудничество не могло не сказаться на их отношениях. Также Натали добавила, что уже после смерти Иванова она заметила мистику в кончине бывшего коллеги.

«Расставание было неизбежно… И мы разошлись в разные стороны… Мы не виделись лет 20… Но 20-го, как я узнала потом, в день его смерти, я случайно выложила пост с нашей последней с ним презентации в „Метелице“… Дорогой Валера, ты сыграл огромную роль в моей жизни! И не только в моей! Покойся с миром…», — добавила знаменитость.

Ранее 5-tv.ru рассказал, первый продюсер певицы умер в 59 лет. Причиной его скоропостижной кончины стал коронавирус. О дате и месте прощания со знаменитостью пока не сообщается.