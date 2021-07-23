«Будем восстанавливаться»: мать сына Пьехи рассказала о ближайших планах

Мать сына Стаса Пьехи Наталья Горчакова рассказала о планах. Бывшая жена популярного певца решила заняться восстановлением здоровья семилетнего Пети. Девушка решила взять тайм-аут и пока не возвращаться к этой истории. Сейчас сын Пьехи, получивший сотрясение мозга после скандала с соседкой — женой футбольного арбитра Безбородова, находится в больнице.

Мальчику проводят процедуры, которые помогут восстановить здоровье. Горчаковой тяжело совмещать ведение блога с лечением сына. Но она обещала поделиться последними новостями со своими подписчиками, когда произойдут значительные изменения. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

«Делаем перерыв. Будем восстанавливаться и жить дальше. Когда будет хоть какой-то результат — сообщу сразу же», — написала мама Пети.

Instagram @knyaginya

Бывшая жена Стаса Пьехи поблагодарила фолловеров за добрые слова. Она сказала, что для нее с Петром очень важно ощущать поддержку других людей. Горчакова намерена судиться с обидчицей сына. Дела семьи ведет звездный адвокат — Сергей Жорин. Наталья Горчакова объяснила фолловерам, что в интересах следствия она не будет разглашать подробности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Стас Пьеха попросил СМИ не беспокоить его вопросами о сыне.