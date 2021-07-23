«Будем восстанавливаться»: мать сына Пьехи рассказала о ближайших планах

|
Карина Исхакова
1 317

Семилетний наследник популярного певца получил многочисленные травмы и сотрясение мозга после потасовки со соседкой — женой футбольного арбитра Безбородова.

Фото, видео: Instagram @knyaginya

Мать сына Стаса Пьехи Наталья Горчакова рассказала о планах. Бывшая жена популярного певца решила заняться восстановлением здоровья семилетнего Пети. Девушка решила взять тайм-аут и пока не возвращаться к этой истории. Сейчас сын Пьехи, получивший сотрясение мозга после скандала с соседкой — женой футбольного арбитра Безбородова, находится в больнице.

Мальчику проводят процедуры, которые помогут восстановить здоровье. Горчаковой тяжело совмещать ведение блога с лечением сына. Но она обещала поделиться последними новостями со своими подписчиками, когда произойдут значительные изменения. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

«Делаем перерыв. Будем восстанавливаться и жить дальше. Когда будет хоть какой-то результат — сообщу сразу же», — написала мама Пети.

Instagram @knyaginya

Бывшая жена Стаса Пьехи поблагодарила фолловеров за добрые слова. Она сказала, что для нее с Петром очень важно ощущать поддержку других людей. Горчакова намерена судиться с обидчицей сына. Дела семьи ведет звездный адвокат — Сергей Жорин. Наталья Горчакова объяснила фолловерам, что в интересах следствия она не будет разглашать подробности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Стас Пьеха попросил СМИ не беспокоить его вопросами о сыне.

Читайте также

+16° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 63%
73.69
-0.80 86.92
-0.68
Как разводятся разные знаки зодиака?

Последние новости

11:42
В каких городах пройдут торжественные мероприятия ко Дню ВМФ
11:31
Вернется ли аномальная жара? — в Гидрометцентре дали прогноз погоды на выходные
11:21
Срочно к врачу! Ученые выявили опасную «побочку» COVID-19
11:18
Найдены антибиотики, способные бороться с раком кожи
11:04
Как перевод сериала «Сваты» на украинский язык спровоцировал скандал?
10:53
Почему чилийский футболист оказался в мусорном баке после забитого гола?

Сейчас читают

«Сочи» — «Кешлы» — 3:0. Почему вместо трансляции матча Лиги конференций «Матч ТВ» показал фильм «Кровавый спорт»
В школах РФ отменили обязательное изучение второго иностранного языка
Кот пришел домой через 9 месяцев после кремации и шокировал хозяйку
«Будем восстанавливаться»: мать сына Пьехи рассказала о ближайших планах
Оскорбленные спектаклем с Ахеджаковой ветераны обратились в Генпрокуратуру

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Международная реакция на послание Путина ФС 2021
Пандемия, пособия и будущее России: основные тезисы послания Путина Федеральному собранию
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака