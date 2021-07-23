Эзотерики объяснили причины, по котором кошки предпочитают спать на человеке. Этих домашних животных любят почти все. Кошки — удивительные и непредсказуемые создания, которые, как известно, всегда гуляют сами по себе. Во всем они полагаются только на свой вкус и настроение, а потому делают исключительно то, что им захочется. Место для своего сна кошки тоже выбирают самостоятельно и могут спать сутками напролет. По мнению эзотериков, если животное выбирает в качестве «кровати» человека — это неспроста.

Многие хотели бы думать, что так хвостатые проявляют привязанность к своему хозяину, однако это не так. Эзотерики полагают, что между этими животными и потусторонней силой существует определенная связь. Кошки способны чувствовать отрицательную энергетику и могут ее нивелировать.

По мнению экспертов, если у человека какой-то орган не здоров, он излучает некий негатив, пишет Rsute.ru. Таким образом, кошка начинает «залечивать» поврежденное место в ауре человека, даже во время сна.

О чем эзотерикам говорит поведение кошки:

Если питомец чаще всего стал спать под кроватью — это указывает на наличии негативного энергетического потока под ней. Специалисты рекомендуют сменить место сна, так ничего хорошего оно не сулит.

Если кошка внезапно начала проявлять агрессию, значит, в доме появилась нечистая сила, считают эксперты.

Если кошка улеглась на живот женщине, то это сулит ее скорую беременность. Так животное уберегает ребенка от воздействия негативной энергии.

Если «пушистик» предпочитает забираться на спину и делать свой когтистый «массаж», мурча при этом, — важный звоночек. Специалисты отмечают, что это повод для обращения к врачу, несмотря на отсутствие каких-либо жалоб.

Кошка будет укладываться возле головы или шеи, если ее хозяин слишком утомлен интеллектуальной работой и не дает себе достаточно отдыхать. Это должно стать для вас намеком на полноценное восстановление сил.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что делают коты в Эрмитаже и на корабле.