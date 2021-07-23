«Едем домой»: избитого сына Стаса Пьехи выписали из больницы

|
Карина Бернтгольц
1 352

Несчастный Петя, который получил сотрясение мозга и другие травмы из-за агрессии Ирины Безбородовой, наконец-то будет находиться дома.

Фото, видео: Instagram @wolfieha

Сына певца Стаса Пьехи, получившего травмы в результате избиения, выписали из больницы. Об этом сообщила на своей странице в Instagram мама мальчика Наталья Горчакова. По словам женщины, теперь ее ребенок, пострадавший от рук жены футбольного арбитра Ирины Безбородовой, будет лечиться дома.

«Петю перевели на амбулаторное лечение. Так что едем домой, наконец-то, мы едем домой», — с радостью сообщила экс-супруга Пьехи.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Natalia Knyaginya (@knyaginya)

Она поблагодарила врачей за профессионализм, внимание и теплое отношение к сыну. Горчакова подчеркнула, что набираться сил ее ребенок будет теперь дома, а о загородном доме в Рощино можно будет на время забыть.

«После произошедшего соседство уже не кажется таким безопасным и в целом не думаю, что нашей семье будет сейчас там комфортно», — уточнила бывшая супруга Пьехи.

Фанаты порадовались за мальчика и выразили надежду, что Безбородова понесет заслуженное наказание. 

Читайте также

+20° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 46%
73.77
0.08 86.85
-0.07
Ритуал на богатство: как привлечь деньги в полнолуние 24 июля 2021 года

Последние новости

17:15
Привычка расставаться: Кто из звездных красоток постоянно бросает мужчин?
17:11
Мурашко рассказал об эффективности вакцины «Спутник Лайт»
17:08
Бывшая жена Грудинина попросила Памфилову не дать ему стать депутатом Госдумы
17:01
Взрыв газа произошел в Орловской области — фото
16:58
«Вам звонят из Центробанка»: Новые способы мошенничества и как от них защититься
16:55
Извините, дамы! Почему в жару мужчинам меньше хочется секса?

Сейчас читают

Бокс. Гассиев — Валлиш. Итоги боя. Кто победил, 22 июля 2021 года
Скончался протаранивший у Крыма крейсер США контр-адмирал Богдашин
Студентка думала, что общается с мошенником, но он оказался принцем
«Будем восстанавливаться»: мать сына Пьехи рассказала о ближайших планах
Оскорбленные спектаклем с Ахеджаковой ветераны обратились в Генпрокуратуру

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Международная реакция на послание Путина ФС 2021
Пандемия, пособия и будущее России: основные тезисы послания Путина Федеральному собранию
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака