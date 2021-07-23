«Едем домой»: избитого сына Стаса Пьехи выписали из больницы

Сына певца Стаса Пьехи, получившего травмы в результате избиения, выписали из больницы. Об этом сообщила на своей странице в Instagram мама мальчика Наталья Горчакова. По словам женщины, теперь ее ребенок, пострадавший от рук жены футбольного арбитра Ирины Безбородовой, будет лечиться дома.

«Петю перевели на амбулаторное лечение. Так что едем домой, наконец-то, мы едем домой», — с радостью сообщила экс-супруга Пьехи.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Natalia Knyaginya (@knyaginya)

Она поблагодарила врачей за профессионализм, внимание и теплое отношение к сыну. Горчакова подчеркнула, что набираться сил ее ребенок будет теперь дома, а о загородном доме в Рощино можно будет на время забыть.

«После произошедшего соседство уже не кажется таким безопасным и в целом не думаю, что нашей семье будет сейчас там комфортно», — уточнила бывшая супруга Пьехи.

Фанаты порадовались за мальчика и выразили надежду, что Безбородова понесет заслуженное наказание.