«Она обязательно поправится»: Певице МакSим стало наконец-то лучше

Директор певицы МакSим Маргарита Соколова опровергла появившуюся ранее в СМИ информацию об ухудшении состоянии артистки. По словам ее представительницы, проблемы с легкими действительно есть, однако в целом уже наметилась положительная динамика, а, следовательно, МакSим уже крошечными шажочками идет на поправку.

«У Марины есть улучшения. Занимается ей звездный состав докторов. Отличные условия. <…> Да, есть проблемы с легкими, они есть у всех у кого COVID задел легкие, да есть сбои в организме, при таком тяжелом течении заболевания это неизбежно. Организм сильно ослаб, конечно, да. <…> Но то, что мы двигаемся в сторону улучшения, а не ухудшения — это на сегодняшний день факт», — подчеркнула Маргарита Соколова.

Instagram @sokllovamargarita

Она поблагодарила поклонников МакSим за молитвы и поддержку, а также поблагодарила врачей, которые делают все возможное, чтобы вывести звезду из тяжелого состояния. Несмотря на то, что, по словам директора исполнительницы, реабилитация веротнее всего будет долгой, уже не остается сомнений, что МакSим «обязательно поправится».