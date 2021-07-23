«Ушли почти в один день»: Звезда «Миража» Суханкина потеряла родителей

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Карина Бернтгольц
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Причиной смерти родственников певицы стал злосчастный коронавирус.

Фото, видео: ТАСС /Вышинский Денис; Instagram @margarita.sukhankina

В семье российской певицы Маргариты Суханкиной произошло горе. Звезда группы «Мираж» потеряла своих родителей. У обоих был диагностирован коронавирус, и преодолеть болезнь, к сожалению, не удалось. О трагедии артистка сообщила подписчикам в Instagram. Теперь она собирается с силами и просит своих знакомых и поклонников беречь свое здоровье и перестать легкомысленно относиться к COVID-19.

«Они ушли почти в один день. Мои родители очень сильно поддерживали меня во всех делах и начинаниях, одобряли мои решения. Я всегда чувствовала, вашу заботу и любовь! Спасибо вам огромное за это. Память о вас никогда не умрет. Вы останетесь в моем сердце навсегда», — написала Суханкина.

Instagram @margarita.sukhankina

В своем обращении к пользователям она также призналась, что и сама перенесла коронавирус, причем нелегко. Однако побороть болезнь все же удалось.

Фолловеры выразили соболезнования в связи со смертью родителей Суханкиной и пожелали сил и здоровья кумиру.

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