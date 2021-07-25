Никакого отпуска и свадьбы: астропрогноз на неделю с 26 июля по 1 августа

Астролог Алена Никольская рассказала, что неделя с 26 июля по 1 августа будет непростой и напряженной. Звезды предупреждают: нужно быть осторожными и внимательными, чтобы не впутаться в неприятности.

«Если вы планировали отпуск или деловую поездку, то отложите ее до середины августа, а еще лучше до конца месяца. Решения, принятые на этой неделе могут быть ошибочными», — поделилась эксперт.

На этой неделе будет зашкаливать количество споров и недомолвок. Возможно, что даже конфликт, который казался вам разрешенным, разгорится с новой силой. Астролог рекомендует быть осторожными вплоть до 10 августа.

«Сейчас не стоит начинать никакие споры, даже если вы уверены, что правы. Также не стоит сейчас выходить замуж или зачинать ребенка. Эти важные события лучше отложить до конца месяца», — советует Алена Никольская.

На этой неделе активизируется информационный поток, новости будут сыпаться как из рога изобилия, но не нужно сплетничать и кого-то обсуждать, это может выйти боком.

«На этой неделе используйте в одежде бирюзовые, голубые, светлые и бежевые цвета, тогда вы сможете легко и корректно отстаивать свою точку зрения», — комментирует астролог.

Также Алена Никольская предлагает на этой неделе исключить из гардероба драгоценности, «можно носить что-то легкое и недорогое».

На этой неделе играет важную роль человеческий фактор.

«Если ваша работа связана с опасными сферами, будьте аккуратнее, особенно нужно быть внимательным за рулем» — рекомендует астролог.

Алена Никольская напоминает, что если вы все-таки отправитесь в путешествие, то должны знать, что природа на этой неделе может быть непредсказуемой.

Ранее астролог рассказал 5-tv.ru о плюсах и минусах самого красивого положения планеты.