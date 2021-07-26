«Афродита»: 62-летняя жена Валентина Юдашкина не стесняется своего тела
Супруга знаменитого модельера Марина Юдашкина опубликовала снимок в бикини из отпуска в Греции. Фанаты в восторге от ее подтянутой фигуры.
Фото, видео: www.globallookpress / Anatoly Lomokhov; Instagram @marinayudashkina
62-летняя жена дизайнера Валентина Юдашкина поразила подписчиков своей невероятной фигурой в купальнике. Марина Юдашкина привела в восторг фанатов, опубликовав фотографию из отпуска в Греции в Instagram.
В описании к снимку жена кутюрье написала о таинственном острове Кефалония, находящемся в центре Ионического моря.
«Название острова отсылает к мифологии Древней Греции, герой по имени Кефал является основателем рода, от которого произошел царь Одиссей», — подписала снимок Марина Юдашкина.
Глядя на фотографию, пользователи тут же забыли о красотах Греции, ведь на снимке Марина Юдашкина позирует в бикини. Жена модельера стоит в воде с распущенными белыми локонами, бирюзовый цвет купальника подчеркивает ее легкий загар, а розовое парео, повязанное вокруг бедер, привлекает все внимание к тонкой талии и подтянутому животу.
Супруга кутюрье показала, что выглядеть роскошно можно в любом возрасте. Подписчики сравнили Юдашкину с Афродитой и нимфой.
«Редко увидишь такую талию»;
«Фигурка — статуэтка с талией и округлыми бедрами»;
«Афродита»;
«Юдашкина лучше, чем голливудские звезды», — написали комплименты фолловеры под фотографией.
Модельер Валентин Юдашкин уехал с супругой на отдых в Грецию несколько дней назад. Пара активно посещает экскурсии, купается в море, ходит по ресторанам и наслаждается теплом и красотой южной страны.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Валентин Юдашкин ищет себе приемника.
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