«Афродита»: 62-летняя жена Валентина Юдашкина не стесняется своего тела

62-летняя жена дизайнера Валентина Юдашкина поразила подписчиков своей невероятной фигурой в купальнике. Марина Юдашкина привела в восторг фанатов, опубликовав фотографию из отпуска в Греции в Instagram.

В описании к снимку жена кутюрье написала о таинственном острове Кефалония, находящемся в центре Ионического моря.

«Название острова отсылает к мифологии Древней Греции, герой по имени Кефал является основателем рода, от которого произошел царь Одиссей», — подписала снимок Марина Юдашкина.

Instagram @marinayudashkina

Глядя на фотографию, пользователи тут же забыли о красотах Греции, ведь на снимке Марина Юдашкина позирует в бикини. Жена модельера стоит в воде с распущенными белыми локонами, бирюзовый цвет купальника подчеркивает ее легкий загар, а розовое парео, повязанное вокруг бедер, привлекает все внимание к тонкой талии и подтянутому животу.

Супруга кутюрье показала, что выглядеть роскошно можно в любом возрасте. Подписчики сравнили Юдашкину с Афродитой и нимфой.

«Редко увидишь такую талию»;

«Фигурка — статуэтка с талией и округлыми бедрами»;

«Афродита»;

«Юдашкина лучше, чем голливудские звезды», — написали комплименты фолловеры под фотографией.

Модельер Валентин Юдашкин уехал с супругой на отдых в Грецию несколько дней назад. Пара активно посещает экскурсии, купается в море, ходит по ресторанам и наслаждается теплом и красотой южной страны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Валентин Юдашкин ищет себе приемника.