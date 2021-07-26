«Происходит что-то странное»: экс-врач Белого дома призвал Байдена уйти в отставку из-за деменции

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Специалист считает, что из-за своего состояния здоровья пожилой президент США не справляется с обязанностями.

Фото, видео: depositphotos / palinchak; 5-tv.ru

Политическая карьера 78-летнего Джо Байдена может оборваться, едва успев начаться. И виной всему — прогрессирующая деменция.

Такой диагноз президенту США поставил бывший врач Белого дома — конгрессмен Ронни Джексон. Он уже направил в администрацию письмо с требованием пройти тест, чтобы выявить нарушения когнитивных функций.

В интервью Джексон заявил, что за последние полтора года состояние Байдена резко ухудшилось. Он спотыкается и часто путает слова во время выступлений.

«С этим человеком происходит что-то странное… Я думаю, что господин президент должен либо уйти в отставку, либо его нужно убедить уйти в ближайшее время из-за проблем со здоровьем», — считает доктор общей практики Ронни Джексон.

Но в Белом доме с оптимизмом заявили, что Байден вполне здоров и скоро пройдет плановый медосмотр.

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