Королевский удар: Елизавета II придумала «месть» принцу Гарри и Меган Маркл

Принц Гарри и Меган Маркл в прошлом году отказались от обязанностей старших членов королевской семьи и уехали в США. Однако, у пары все еще остается титул герцогов Сассекских, а Гарри по-прежнему сохраняет титул принца.

Многие британцы считают, что королеве стоит лишить Меган и Гарри всех титулов. Издание Daily Mail тем временем сообщило со ссылкой на источники, что дочь Меган Маркл и принца Гарри уже не внесли в список очереди на престол. Официально эта информация не подтверждена.

Тем временем Express сообщает, что королева не будет лишать титулов ни Меган, ни Гарри, а также притеснять их детей. Так считает королевский эксперт Ингрид Сьюарт. Дело в том, что у Елизаветы II есть другой план «мести».

«Я не думаю, что лишение титулов что-то даст. Это будет выглядеть мелочно со стороны королевы. Не думаю, что на данном этапе своего правления она хочет заниматься такими вопросами. А вот если Елизавета II будет игнорировать их и исключит из числа участников празднования своего юбилея, то это подействует», — заявил эксперт.

70-летие своего пребывания на престоле королева Елизавета II отпразднует в июне следующего года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Британии нашли неожиданную причину скандального интервью Меган Маркл.