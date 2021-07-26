«Без Жанны и ее сына вы никто»: подписчики раскритиковали Шепелева за фото с Платоном

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Александра Родионова
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Телеведущий впервые выложил снимки, на которых крупным планом видно лицо его ребенка от Жанны Фриске.

«Без Жанны и ее сына вы никто»: подписчики раскритиковали Шепелева за фото с Платоном

Фото: www.globallookpress / Viktor Chernov

Телеведущий Дмитрий Шепелев выложил в Instagram фотографии своего девятилетнего сына Платона от Жанны Фриске. Телеведущий рассказал, что не публиковал снимки старшего сына почти восемь лет, так как хотел защитить его от пристального внимания.

На одной фотографии мальчик лежит на яркой траве в голубой футболке, смотрит в камеру и улыбается. На других снимках он запечатлен вместе с отцом: Шепелев обнимает Платона и они оба смеются. Отец и сын выглядят счастливыми.

 
 
 
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Публикация от Дмитрий Шепелев (@dmitryshepelev)

Пост вызвал волну обсуждения, под ним собралось уже почти две тысячи комментариев. Среди них встречаются не только комплименты в адрес ребенка, но и негативные сообщения подписчиков, связанные с отношениями между Шепелевым и родителями покойной Жанны Фриске.

«Это фото говорит о том, что вы без Жанны и ее сына — никто, не были бы популярным. Смотрите, сколько лайков набрал Платон»;

«Продажный, за деньги продал фото ребенка»;

«Отдай его бабке с дедом, он весь в их породу, одно лицо с матерью»;

«Мамины черты есть, конечно, но теперь не прячьте его от родителей Жанны, пусть они с ним общаются», — прокомментировали фолловеры.

Instagram @dmitryshepelev

Отношения между родственниками Жанны Фриске и Дмитрием Шепелевым всегда были напряженными. Родители певицы уверены, что когда ведущий узнал о страшном диагнозе Фриске, его чувства к ней охладели. После смерти певицы началась битва за маленького Платона, Шепелев запретил родственникам общаться с внуком.

Ранее 5-tv.ru писал, почему по мнению Шепелева не стоит желать маленького Платона.

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