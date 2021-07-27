«Счастья тебе, Маринка»: Миро прокомментировала свадьбу Федункив с итальянцем

Скандальный блогер Лена Миро прокомментировала новость о том, 49-летняя актриса Марина Федункив, полюбившаяся зрителям по роли в сериале «Реальные пацаны», вышла замуж за 37-летнего итальянца. Обычно Миро в своем блоге критикует поступки звезд, но эта ситуация стала исключением. Новую публикацию светский обозреватель назвала «постом доброты».

Лена Миро поздравила актрису с бракосочетанием и заметила, как знаменитость расцвела рядом с новым избранником. Она также показала, как артистка выглядела рядом с бывшим супругом. В глазах «той» Федункив Миро увидела «много боли».

«Пока одни девки, вроде Полинки Дибровой, тратят молодость и красоту на обеспеченных пенсионеров, а другие выходят замуж за амбициозных оладушков-режиссеров, которые в свои преклонные 46 лет до сих пор считаются подающими надежды, несмотря на помощь свекрови-сенатора, Маринка сочеталась браком с красивым, молодым и состоявшимся мужиком. Ну, что я могу сказать: значит ей было что ему предложить. Значит ему было, что предложить ей, и она, что самое главное, разрешила себе это взять!» — написала Лена Миро.

Она отметила, что главная проблема современных женщин в том, что они не любят себя и соглашаются на недостойных партнеров.

«На свете много классных мужиков. На самом деле много. И этим мужикам нужны женщины. И эти мужики предлагают женщинам себя: свою любовь, уважение, поддержку, партнерство, хороший секс, хорошее отношение, хорошее воспитание. Проблема не в мужиках, которых нет, а в самих женщинах, которые не разрешают себе все это взять. Многие женщины боятся классных мужиков, не верят им, не верят в их любовь, потому что сами себя не любят», — сказала блогер.

Миро пожелала Федункив счастья, которое и так заметно в ее влюбленном взгляде.

Ранее 5-tv.ru писал, что год назад Федункив в одном YouTube-шоу призналась, что не может построить счастливые отношения, так как ее прошлый опыт был неудачным.