Двери дома закрылись: Тарасов отправил старшую дочь жить обратно к маме

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Виктория Андреева
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Знаменитый футболист был счастлив пообщаться с ребенком от прошлого брака на каникулах. Но перевозить его к себе пока не планирует.

Фото, видео: Instagram @tarasov23

Бывший муж Ольги Бузовой, футболист Дмитрий Тарасов вот уже пять лет счастлив в отношениях с моделью Анастасией Костенко. У супругов двое общих детей — Милана и Ева. При этом от предыдущего союза — с бизнесвумен Оксаной Пономаренко — у спортсмена осталась дочка Ангелина. Несмотря на то, что мать девочки часто упрекает и ругает экс-возлюбленного, он старается проводить с ребенком все свободное время. Не так давно красавица прожила в доме папы почти месяц.

Тарасов постоянно публиковал трогательные фото с новой женой и тремя детьми — хвастался большой и дружной семьей. Спортсмен играл с малышами, катал их на спине и рассказывал забавные истории за ужином. Казалось, Ангелина в новой компании чувствует себя прекрасно. Однако накануне Дмитрий выложил видео, где сообщил, что отвозит подростка к родной маме.

«Настроение у меня не очень. Все из-за того, что сейчас везу дочку домой…» — сообщил фанатам Тарасов.

Затем он повернул камеру к Ангелине и спросил, что испытывает она. Девочка призналась, что не очень хочет уезжать от звездного папы и отметила, что больше всего ей запомнились вечерние разговоры по душам, которых будет очень не хватать.

«Ты можешь сюда приехать, когда угодно. Ты можешь позвонить мне в любой день и сказать: „Папа, забирай меня“. И я тебя заберу», — поддержал малышку футболист.

Instagram @tarasov23

Teleprogramma.pro напоминает, что Дмитрий Тарасов не мог наладить отношения с дочкой несколько лет из-за претензий ее мамы по неуплате алиментов. Оксана Пономаренко неоднократно судилась со спортсменом. К счастью, недавно бывшим супругам удалось найти компромисс.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что молодая жена Дмитрия Тарасова снова беременна.

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