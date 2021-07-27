«Мерзости нет предела»: отец Фриске знает, зачем Шепелев показал лицо сына певицы

Телеведущий Дмитрий Шепелев накануне показал лицо сына от Жанны Фриске крупным планом. Впервые за восемь лет Платон поучаствовал в профессиональной фотосессии. Россиянам уж очень не терпелось узнать, на кого похож звездный ребенок, поэтому кадры вызвали бурю положительных эмоций. Недоволен остался, пожалуй, лишь дедушка мальчика.

Папа Фриске считает, что Шепелев не просто так долгие годы скрывал подростка от назойливых глаз. По мнению мужчины, телеведущий выгодно продал кадры. Точно так же, как сделал это несколько лет назад, обменяв снимки умирающей от рака артистки на солидный гонорар, уверял разочарованный дедушка Платона.

«Этого следовало ожидать, только я не знал, когда это будет, потому что он делал это раньше с Жанной, когда деньги зарабатывал на больной — продавал фотографии. Я всем говорил, но все почему-то мимо ушей пропустили. У меня есть люди, которые в СМИ работают. Сказали, что он продал фото Платона. Он (Дмитрий Шепелев — Прим. ред.) мерзкий до опупения, мерзости его нет предела», — заявил Владимир Фриске в интервью News.ru.

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Платон проживает вместе с Дмитрием Шепелевым и его возлюбленной — матерью двоих детей Екатериной Тулуповой. У женщины есть взрослая дочь Лада от первых отношений, а также сын Тихон, рожденный в союзе с телеведущим.

Ранее 5-tv.ru рассказал, от чего на самом деле могла умереть певица Жанна Фриске, родившая Дмитрию Шепелеву первенца.