«Летел, едва не сбивая детей»: избивший петербуржца водитель Mustang вез арбузы теще

Жуткая драма разыгралась на одной из автострад в Петербурге. Водитель модного Ford Mustang избил оппонента, двигавшегося на Mazda 6. По факту случившегося стражи правопорядка уже возбудили уголовное дело и задержали предполагаемого дебошира. Пока молодой человек объяснялся с полицейскими, 5-tv.ru обсудил ситуацию с пострадавшим.

Было страшно

В эксклюзивном интервью 19-летний Владислав Якштович сообщил, что все произошло очень неожиданно. Он вместе с пассажиром двигался в сторону поселка Новое Горелово по Таллинскому шоссе, как вдруг на мосту его стала подрезать черная иномарка.

«(Обидчик — Прим. ред.) стал лезть влево, вправо, сигналить. С правой стороны начал обгонять, но там стояли фишки — у него не получилось, я не пустил. Начал обгонять с левой стороны. Я ему показываю, что там едет встречка, он начинает нестись. Навстречу ему летит „скорая“ с сиреной, там ему кричат врачи. Я еду дальше. Он орал, что я должен был ему уступить, что я правил не знаю», — делился пережитым пострадавший.

На кадрах, опубликованных в сети, хорошо заметно, что водитель Ford Mustang, действительно, почти не следил за дорогой. Он то и дело тормозил и разгонялся, а в конце и вовсе перекрыл движение Mazda. Выйдя из авто, дебошир накинулся на неугодного с кулаками. Ему не помешало даже стекло в двери: один мощный удар, и все в осколках.

«Он начал лететь, чуть ли не сбивая детей. Меня догнал. Я несколько раз уехал, он — сразу бить в стекло. Когда я начал назад уезжать, он прыгнул на капот ногами. У меня вмятина на капоте, аж краска лопнула!» — рассказывал шокированный Владислав.

Личность предполагаемого нарушителя порядка правоохранители раскрыли быстро. Это — 23-летний Лаша Пипия, который вот-вот станет многодетным отцом.

Фото, видео: ВКонтакте @spb_today; ВКонтакте @spb_today_unreleased

Что скажет теща?

5-tv.ru удалось найти родственницу подозреваемого в нападении на водителя Mazda. Теща молодого человека — сотрудница продуктового магазина Нана Сиргаия — сообщила, что тот четыре года назад перебрался из Грузии в Россию. На родине его ничто не держало: подозреваемый — круглый сирота. Его отца-милиционера убили, что стало с мамой — пока не ясно.

Модный Ford Mustang, со слов женщины, Лаша Пипия приобрел именно в Грузии. Там якобы иномарки стоят значительно дешевле. Однако часть денег все же пришлось взять в кредит. Перед потасовкой он вез на своем автомобиле арбузы теще.

«Он помогает мне арбузы привозить из города. Я детально не знаю, что случилось. Он рассказывал, что ему не уступали дорогу, а за ним ехала скорая помощь. Он из-за этого врезался еще. Он ночью работал, помогал мне в магазине, он сейчас неадекватный», — сообщила редакции женщина.

Теща задержанного в шоке от произошедшего, но не спешит винить в драке кого-то одного. Женщина уверена: в скандале всегда виноваты оба. Она, как может, защищает своего зятя. Ведь случись с ним что-нибудь — родная дочка, беременная мама двоих малолетних детей, останется без помощи. Говоря о ЧП, Нана Сиргаия едва сдерживала слезы.

Фото, видео: 5-tv.ru

Обстоятельства инцидента на трассе в Петербурге уточняются. Какое наказание грозит подозреваемому, если его вина будет доказана, пока неизвестно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что артиста балета избили в Петербурге после тусовки в баре «Голубая устрица».