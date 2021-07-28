Конец великого творческого пути: стало известно об уходе Раймонда Паулса

Народный артист СССР, пианист и композитор Раймонд Паулс, недавно отметивший 85-летие, заявил о готовности уйти со сцены. По словам самого маэстро, причиной этому решению послужили проблемы со здоровьем.

Концерты, посвященные его 85-летию, вероятно, станут последними, они станут в некотором смысле прощанием Паулса с публикой. В эти выходные в Латвийском национальном театре прозвучат композиции, исполненные знаменитым композитором. Юбилей музыкант отметил еще в январе 2021-го, но из-за пандемии коронавирусной инфекции его выступление в честь праздника было отменено. Теперь же ничто не должно помешать Паулсу выйти на сцену.

«У меня были моменты, которые заставляли меня думать, что я все-таки должен прекратить концертировать. Здоровье — мои ноги работают не так хорошо, как должны бы», — сказал Паулс в интервью журналу Kas Jauns.

Помимо концерта в Латвийском национальном театре, композитор примет участие в «Четвертой волне» в Юрмале на следующей неделе. На этом артист и остановится.

Раймонд Паулс в свое время был депутатом Верховного Совета Латвийской ССР, в годы перестройки — народным депутатом СССР, министром культуры Латвии и даже кандидатом в президенты этой прибалтийской Республики. Композитор стал самым известным латышом на всем постсоветском пространстве.

Он является соавтором песен из репертуара Аллы Пугачевой, Софии Ротару, Лаймы Вайкуле, Анне Вески, Эдиты Пьехи и многих других артистов. Примадонна, как пишет «Дни.ру», не смогла прилететь на юбилей друга и едва сдержала слезы, записывая для него видеообращение. Артистка призналась, что благодарна судьбе за встречу с латвийским композитором.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Илья Резник посвятил Раймонду Паулсу стихотворение к 85-летию.