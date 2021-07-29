Персеида: как правильно загадать желание на падающую звезду, чтобы оно сбылось?

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Елизавета Мареныч
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В ночь с 12 на 13 августа произойдет пик знаменитого летнего звездопада.

Персеида: как правильно загадать желание на падающую звезду, чтобы оно сбылось?

Фото: Depositphotos / Belish

На предстоящий месяц Вселенная уготовила несколько приятных сюрпризов. Самый яркий из них — знаменитый звездопад Персеиды. Метеорный поток из созвездия Персей будет наблюдаться весь август. Однако пик активности произойдет в ночь с 12 на 13 августа. По мнению астрологов, именно в этот период Вселенная сможет услышать и исполнить все мечты.

В какой момент попросить у Вселенной помощи?

Сокровенное желание можно загадывать в течение всего месяца, когда в небе появятся белые росчерки. Однако, как утверждают специалисты Барнаульского планетария, самые яркие вспышки Персеид начнутся 12 августа в 23:00 по московскому времени. После полуночи активность метеорного потока будет лишь нарастать, и уже к 4:30 его интенсивность достигнет пика. Именно это время считается наиболее удачным для отправки запросов во Вселенную.

Как правильно загадывать желания?

«Инструкция» по загадыванию желаний состоит из нескольких простых этапов. Во-первых, необходимо найти место, где хорошо видны звезды. Далее нужно настроиться и сконцентрироваться на самом заветном желании.

Затем важно повернуться лицом к востоку — считается, что именно в этом положении Вселенная наиболее открыта к человеческим просьбам. Когда с неба начнут падать звезды, необходимо как можно скорее озвучить потребность вслух или про себя.

После того как желание загадано, его стоит «отпустить» во Вселенную. Однако астрологи предупреждают — после завершения ритуала не следует ежедневно ждать чуда. Желание будет исполнено, но в свое время.

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