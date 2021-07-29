Вкусно до смерти: онколог раскрыл, какой продукт приводит к раку кишечника

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Анна Васильева
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Пристрастие именно к этой еде объединяет людей, заболевших колоректальным раком.

Вкусно до смерти: онколог раскрыл, какой продукт приводит к раку кишечника

Фото: Depositphotos / benschonewille

Врач-онколог Иван Карасев рассказал на своей странице в Instagram, употребление какого продукта может привести к возникновению онкологии. Оказалось, вероятность развития колоректального рака увеличивает красное мясо.

Медик сослался на исследование ДНК образцов здоровой и опухолевой ткани 900 пациентов, которое провел доктор Мариос Джаннакис из Института онкологии Дана-Фарбер (США). Он установил, что рацион, в большей степени состоящий из красного мяса, приводит к появлению «алкилирующих мутационных сигнатур в клетках толстой кишки».

«Эти повреждения встречались намного чаще у людей, которые ели много красного мяса в любом виде. При этом потребление мяса птицы, рыбы и воздействие других факторов, связанных с образом жизни, не имели значения», — сообщил онколог.

Он добавил, что люди с наиболее высокими уровнями повреждений ДНК умирают из-за колоректального рака на 47% чаще.

Ранее 5-tv.ru писал, что привычка выпивать стакан воды утром натощак может вызвать рак желудка.

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