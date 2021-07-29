Мужчина набросился с ножом на водителя иномарки в поселке Токсово Ленинградской области. В распоряжении 5-tv.ru появилось видео происшествия.

Выяснилось, что к потерпевшему подошел прохожий, который потребовал убрать припаркованный Datsun — якобы она ему мешала. Затем выхватил нож и нанес несколько ударов в грудь, после чего покинул место преступления. Пострадавший продолжал лежать в салоне — впоследствии окровавленного мужчину доставили в больницу.

Предполагаемого убийцу удалось задержать, его доставили в отделение полиции. Вероятно, он планировал угнать машину, но не смог выполнить свой план и набросился на водителя.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, на котором подросток зарезал юношу в ходе уличной потасовки в Петербурге.