Водителя жестоко зарезали под Петербургом из-за «плохой» парковки — видео (18+)
Перед трагедией убийца заявил, что ему мешает стоящий у дороги Datsun.
Фото, видео: Depositphotos / yacobchuk1; 5-tv.ru
Мужчина набросился с ножом на водителя иномарки в поселке Токсово Ленинградской области. В распоряжении 5-tv.ru появилось видео происшествия.
Выяснилось, что к потерпевшему подошел прохожий, который потребовал убрать припаркованный Datsun — якобы она ему мешала. Затем выхватил нож и нанес несколько ударов в грудь, после чего покинул место преступления. Пострадавший продолжал лежать в салоне — впоследствии окровавленного мужчину доставили в больницу.
Предполагаемого убийцу удалось задержать, его доставили в отделение полиции. Вероятно, он планировал угнать машину, но не смог выполнить свой план и набросился на водителя.
Ранее 5-tv.ru публиковал видео, на котором подросток зарезал юношу в ходе уличной потасовки в Петербурге.
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