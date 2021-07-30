Пророчество ЭВМ: математики подтвердили коллапс цивилизации в 2060 году

Итогом следующих 40 лет для человечества может стать коллапс цивилизации. Ученые из Массачусетского технологического института (MIT) во главе с профессором Джерри Фостером еще в 1972 году с помощью ЭВМ (для молодежи — электронно-вычислительной машиной раньше называли компьютер) рассчитали, что мир придет в упадок к 2060 году.

Исследователи MIT с помощью математического моделирования, которое они провели на ЭВМ, создали модель под названием World1. Она была основана на логике мирового социально-экономического развития. На многометровом бумажном отчете машины с бесконечными кривыми и точками вырисовались не самые радужные перспективы.

Судя по итогам расчетов, к 2030 году численность людей на Земле значительно сократится. Меньше станет и природных ресурсов, в мире начнутся проблемы с едой, промышленное производство скатится на уровень двухвековой давности. Между 2040 и 2050 годами цивилизованная жизнь в привычном понимании этого слова закончится, предсказала машина.

Сбудется ли пророчество: проверка расчетов ЭВМ учеными XXI века

Современные математики из аналитического подразделения (Sustainability and Dynamic System Analysis) крупной международной аудиторской компании KPMG, проверив их данные, пришли к выводу, что пророчество имеет все шансы сбыться. Эксперты запустили на современном компьютере результаты изысканий своих предшественников и выяснили, что кризис из-за истощения природных ресурсов вполне вероятен.

Чтобы убедиться в точности своего прогноза, сотрудники KPMG дополнили модель World1 новыми данными. Они усилили показатели добычи природных ресурсов, обновили коэффициенты смертности и рождаемости, приумножили показатели производительности предприятий, но в итоге все равно пришли к неминуемости коллапса цивилизации, правда теперь главной причиной стало загрязнение окружающей среды, пишет сайт KP.RU.

Современные аналитики согласились с коллегами из прошлого в том, что дорога, которой идет человечество, то есть нынешний путь его развития, приведет к полному краху. Стоит отметить, что еще физик Исаак Ньютон проводил похожие расчеты, но только вручную. Он, что примечательно, опирался не только на науку, но и на пророчества из Библии. Ученый настаивал, что к 2060 году население планеты переживет очередную мировую войну, после которой наступит мор. Однако, в отличие от современных исследователей, Ньютон обещал после всех бед наступление царства Мессии. В отчете KPMG о проделанной работе надежда на это не фигурирует.

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