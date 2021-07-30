Орбакайте показала сменившую имидж Пугачеву: «Мама на стиле»
Дочь Примадонны выложила видео с мамой в ярком костюме, подписчики пришли в восторг.
Фото, видео: ТАСС / Щербак Александр; Instagram @orbakaite_k
Кристина Орбакайте показала сменившую имидж Аллу Пугачеву. Дочь Примадонны выложила в Instagram видео и удивила поклонников новым образом певицы.
«Мамочка как всегда на стиле», — подписала пост Орбакайте.
На видео Алла Пугачева предстала в светло-желтом брючном костюме, белой рубашке, полосатом галстуке и белых кроссовках. Образ дополняют соломенная шляпка и солнцезащитные очки. Узнать Примадонну можно по ее фирменной прическе –легким волнам. Певица гуляет по зеленому саду и улыбается в камеру. За кадром Кристина Орбакайте спрашивает: «Это что у нас за француженка»?
Подписчики пришли в восторг от яркого и стильного образа Примадонны, засыпав певицу комплиментами.
«Алла Борисовна как всегда превосходна! Сколько жизни и энергии в ее глазах. Этот костюм придает ей особый шарм, одно удовольствие смотреть»;
«Алла Борисовна просто мегабомба! Шикарно! Люблю! Обожаю!»
«Как классно видеть Аллу Борисовну от лица Кристины! Вы безупречны, сколько бы вам не было лет», — прокомментировали фолловеры.
72-летняя Примадонна в последние годы регулярно радует поклонников молодежными необычными образами.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что на празднике у друзей Алла Пугачева удивила свою дочь музыкальной игрой.
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