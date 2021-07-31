Риелтор Хованского раскрыл детали продажи его квартиры

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Игорь Рязов
Эксклюзив 1 043

Петербургское жилище блогера, арестованного по подозрению в призывах к терроризму, обойдется будущему покупателю в 45 миллионов рублей.

Фото, видео: ТАСС / Грязнов Андрей; 5-tv.ru

Риелтор блогера Юрия Хованского, который отвечает за продажу его квартиры в Санкт-Петербурге, рассказал подробности предстоящей сделки. Эксклюзивный комментарий специалист по недвижимости по имени Алексей дал 5-tv.ru.

«Нет, неделю назад (начали продавать квартиру — Прим. ред.), в объявлении есть дата. Да, спрос большой. Я пока не могу сказать по поводу покупателей. В любом случае любые показы и какое-то движение начнется, наверное, через неделю, когда все немножко поутихнет, и будет какая-то фильтрация. Пока водить на просмотр никого не будем», — рассказал Алексей.

Как сообщал 5-tv.ru, объявление о продаже квартиры арестованного блогера Юрия Хованского ранее появилось на Avito. Ее стоимость составляет 45 миллионов рублей. Также там отмечалось, что выставлена и еще одна трехкомнатная квартира Хованского, но стоимостью в 15 миллионов.

Сейчас Юрий Хованский находится под арестом в СИЗО. Его задержали 9 июня по делу об оправдании терроризма из-за спетой им песни. В ней блогер оправдывал теракт на Дубровке, а также желал смерти детям.

Риелтор Хованского раскрыл детали продажи его квартиры

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