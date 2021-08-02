Дмитрий Тарасов раскрыл имя четвертого сына

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Егор Измалкин
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Футболист и его супруга — модель Анастасия Костенко ждут появления на свет очередного наследника.

Дмитрий Тарасов раскрыл имя четвертого сына

Фото: Instagram @kostenko.94

Полузащитник футбольного клуба «Велес» Дмитрий Тарасов скоро снова станет отцом — уже в четвертый раз. Спортсмен и его жена — модель Анастасия Костенко — ждут появления на свет сына. Знаменитость раскрыл вероятное имя будущего наследника, общаясь с подписчиками в своем аккаунте в Instagram.

«Анастасия Костенко хочет Артур», — написал многодетный отец.

Instagram @tarasov23

Известно, что жена Дмитрия Тарасова находится на 25 неделе беременности. Девушка регулярно ставит отметки в календаре, на сколько уже приблизилась к встрече с малышом.

Старшей дочери Дмитрия Тарасова от предыдущего союза — с бизнесвумен Оксаной Пономаренко, Ангелине, 12 лет. Две младшие девочки-погодки — годовалая Ева и двухлетняя Милана — родились в браке с Костенко. Как писал 5-tv.ru, ранее модель рассказала, почему она решилась на третьего ребенка.

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