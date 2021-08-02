Джонни Депп выиграл судебное разбирательство против Эмбер Херд

Голливудский актер Джонни Депп одержал ключевую победу в деле на семь миллионов рублей против экс-супруги Эмбер Херд. Теперь благотворительная организация должна раскрыть информацию о пожертвованиях бывшей жены звезды «Пиратов Карибского моря», пишет USA TODAY.

«Мистер Депп очень доволен решением суда», — заявил адвокат актера Бенджамин Чу.

Актриса должна была направить на благотворительность сумму, полученную в результате развода с Деппом. Нью-Йорский суд обязал Американский союз гражданских свобод обнародовать документы, подтверждающие пожертвования со стороны Эмбер Херд.

По словам защитников Джонни Деппа, его бывшая жена лгала о пожертвованиях в детский госпиталь в Лос-Анджелесе и Американский союз защиты гражданских свобод. Это все могло повлиять на исход дела о клевете против британского таблоида The Sun, которое актер проиграл в 2020 году. В 2018-м издание опубликовало скандальную статью о побоях в семье Деппа и Херд. Иностранное СМИ утверждало, что Эмберт стала жертвой домашнего насилия, якобы актер неоднократно истязал свою жену.

Развернувшийся скандал вокруг Джонни Деппа, чуть не загубил его карьеру. Платформа Netflix удалила из своей картотеки все фильмы с участием актера. А создатели фильма «Фантастические твари и где они обитают 3» сняли знаменитость с главной роли.

Джонни Депп и Эмбер Херд начали встречаться в 2011 году. Известно, что отношения знаменитостей начались после съемок в совместной киноленте «Ромовый дневник». В январе 2014 года актер сделал своей возлюбленной предложение, спустя год они поженились. Но уже в 2016-м Херд подала на развод. В январе 2017-го года пара официально развелась. Расставание супругов было далеко не мирным, развод по праву можно назвать одним из самых скандальных в Голливуде.

Ранее 5-tv.ru писал, что Эмбер Херд впервые стала мамой.