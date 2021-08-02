Джонни Депп выиграл судебное разбирательство против Эмбер Херд

|
Карина Исхакова
1 096

Теперь бывшая жена актера должна доказать, что семь миллионов, полученные в результате развода, она потратила на благотворительность.

Джонни Депп выиграл судебное разбирательство против Эмбер Херд

Фото: www.globallookpress.com / AFLO

Голливудский актер Джонни Депп одержал ключевую победу в деле на семь миллионов рублей против экс-супруги Эмбер Херд. Теперь благотворительная организация должна раскрыть информацию о пожертвованиях бывшей жены звезды «Пиратов Карибского моря», пишет USA TODAY.

«Мистер Депп очень доволен решением суда», — заявил адвокат актера Бенджамин Чу.

Актриса должна была направить на благотворительность сумму, полученную в результате развода с Деппом. Нью-Йорский суд обязал Американский союз гражданских свобод обнародовать документы, подтверждающие пожертвования со стороны Эмбер Херд.

По словам защитников Джонни Деппа, его бывшая жена лгала о пожертвованиях в детский госпиталь в Лос-Анджелесе и Американский союз защиты гражданских свобод. Это все могло повлиять на исход дела о клевете против британского таблоида The Sun, которое актер проиграл в 2020 году. В 2018-м издание опубликовало скандальную статью о побоях в семье Деппа и Херд. Иностранное СМИ утверждало, что Эмберт стала жертвой домашнего насилия, якобы актер неоднократно истязал свою жену.

Развернувшийся скандал вокруг Джонни Деппа, чуть не загубил его карьеру. Платформа Netflix удалила из своей картотеки все фильмы с участием актера. А создатели фильма «Фантастические твари и где они обитают 3» сняли знаменитость с главной роли. 

Джонни Депп и Эмбер Херд начали встречаться в 2011 году. Известно, что отношения знаменитостей начались после съемок в совместной киноленте «Ромовый дневник». В январе 2014 года актер сделал своей возлюбленной предложение, спустя год они поженились. Но уже в 2016-м Херд подала на развод. В январе 2017-го года пара официально развелась. Расставание супругов было далеко не мирным, развод по праву можно назвать одним из самых скандальных в Голливуде.

Ранее 5-tv.ru писал, что Эмбер Херд впервые стала мамой.

Читайте также

+21° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
73.02
-0.12 86.77
-0.22
Страстный или нежный секс? Как по знаку зодиака узнать предпочтения челов...

Последние новости

16:17
Вера Алентова впервые выйдет на сцену после перенесенного коронавируса
16:10
Первая штангистка-трансгендер в истории провалила выступление на Олимпиаде
16:04
Почему на убывающую Луну нельзя давать деньги в долг
15:57
Нарышкин рассказал о взаимодействии СВР с европейскими разведками
15:42
Глафира Тарханова покинула театр «Сатирикон» после 20 лет работы: «Я фрилансер»
15:36
В МХАТ опровергли информацию о бойкоте труппы из-за Бузовой

Сейчас читают

Международная федерация волейбола извинилась перед сборной России за скандальное решение судьи на…
Отец пропавшего в Турции студента высказал версию его исчезновения
Названа возможная причина смерти родителей, тела которых нашел ребенок
«Его жизнь нас не касается»: Пригожин отказался заступаться за сына Валерии в суде
Вкусно до смерти: онколог раскрыл, какой продукт приводит к раку кишечника

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

МВД упразднит разрешение на временное проживание иностранцев
Кому выгоден режим свободной таможенной зоны на Курилах
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака