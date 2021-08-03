Максим Галкин с сыном устроили экскурсию по теплице для подписчиков

|
Мария Евстигнеева
1 009

Кроме прочего, юморист рассказал пользователям сети необычный рецепт.

Фото, видео: Instagram @maxgalkinru

Юморист Максим Галкин вместе с сыном Гарри провел для своих подписчиков в Instagram экскурсию по домашней теплице. Знаменитость с семилетним наследником показали, что растет в их саду. Среди культур оказались помидоры, огурцы, баклажаны, болгарский перец, цукини и укроп. Супруг Аллы Пугачевой вместе сыном обсудили качество урожая.

«Смотри, какие помидоры огромные!» — обратился Гарри к отцу.

Во время сбора овощей, Галкины шутили о стоимости урожая, а также хвалили все, что выросло на грядках. Кроме прочего, юморист рассказал сыну и подписчикам необычный рецепт.

«А ты знаешь, что цветы цукини можно в пищу употреблять? Их хорошо запекать в сыре», — сказал он.

После прогулки Максим Галкин с гордостью показал результаты трудов.

«Огород. Салат из своих овощей — самое вкусное из летнего», — прокомментировал супруг Пугачевой.

Видео обзора овощей вызвало огромный восторг у поклонников. Несмотря на это, некоторые юзеры рекомендовали артисту тщательно следить за растениями и использовать удобрения.

«Какие вы молодцы! Все-то у вас есть. Браво!»;

«Замечательно! Дети растут в такой гармонии и видят, как все в природе развивается и откуда берется еда к столу»;

«Хороший урожай! Овощи с грядки самое вкусное лакомство лета», — прокомментировали подписчики.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Галкин похвастался будущим урожаем в собственном саду.

Читайте также

+17° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
72.87
-0.15 86.56
-0.21
Кролик, орел или кремень: кто ты в гороскопе ацтеков по дате рождения

Последние новости

23:16
В купеческом доме под Новгородом нашли черепа и потайную комнату
23:00
Шуфутинский запел про третье сентября на месяц раньше: «Уже пора!»
22:44
Крупнейшую в России партию поддельных аксессуаров Apple изъяли в Петербурге
22:28
Последнее летнее новолуние: что можно и что нельзя делать 8 августа
22:12
Швейцарский архив Набокова доставили в Пушкинский дом в Петербурге
21:56
Синоптик рассказал, каким регионам РФ «не поздоровится» из-за непогоды на этой неделе

Сейчас читают

Олимпиада 2021: анонс 4 августа. Прогноз, расписание Токио-2020, кто победит, сколько медалей…
Врач назвал способы избежать тромбозов после перенесенного COVID-19
Мужчина отравил девочку, вколов ей в ягодицу неизвестное вещество
Что ждет представителей каждого из знаков китайского гороскопа в августе
Названы даты рождения людей, жизнь которых изменят планеты со 2 по 15 августа

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

МВД упразднит разрешение на временное проживание иностранцев
Кому выгоден режим свободной таможенной зоны на Курилах
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака