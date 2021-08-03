Максим Галкин с сыном устроили экскурсию по теплице для подписчиков

Юморист Максим Галкин вместе с сыном Гарри провел для своих подписчиков в Instagram экскурсию по домашней теплице. Знаменитость с семилетним наследником показали, что растет в их саду. Среди культур оказались помидоры, огурцы, баклажаны, болгарский перец, цукини и укроп. Супруг Аллы Пугачевой вместе сыном обсудили качество урожая.

«Смотри, какие помидоры огромные!» — обратился Гарри к отцу.

Во время сбора овощей, Галкины шутили о стоимости урожая, а также хвалили все, что выросло на грядках. Кроме прочего, юморист рассказал сыну и подписчикам необычный рецепт.

«А ты знаешь, что цветы цукини можно в пищу употреблять? Их хорошо запекать в сыре», — сказал он.

После прогулки Максим Галкин с гордостью показал результаты трудов.

«Огород. Салат из своих овощей — самое вкусное из летнего», — прокомментировал супруг Пугачевой.

Видео обзора овощей вызвало огромный восторг у поклонников. Несмотря на это, некоторые юзеры рекомендовали артисту тщательно следить за растениями и использовать удобрения.

«Какие вы молодцы! Все-то у вас есть. Браво!»;

«Замечательно! Дети растут в такой гармонии и видят, как все в природе развивается и откуда берется еда к столу»;

«Хороший урожай! Овощи с грядки самое вкусное лакомство лета», — прокомментировали подписчики.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Галкин похвастался будущим урожаем в собственном саду.