Время сестер: Шубская засветилась на улицах Милана со всеми дочками Глаголевой

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Оксана Тарасова
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Дружные наследницы покойной актрисы проводят отпуск в Европе.

Фото, видео: Instagram @nastyashubskaya

Дочь покойной актрисы Веры Глаголевой Анастасия Шубская опубликовала на своей странице в Instagram фото из совместного с сестрами Анной и Марией Нахапетовыми отпуска в Европе. После поездки с супругом-хоккеистом Александром Овечкиным в Новокузнецк на юбилей друга семьи, знаменитости решили провести время раздельно.

Младшая наследница Глаголевой отправилась в Италию, где встретилась с отцом Кириллом Шубским и сестрами. Анна и Мария были рождены в первом браке актрисы с актером и режиссером Родионом Нахапетовым. Компания побывала на озере Комо, потом отправилась в Швейцарию — после недолгого отдыха на острове Лугано. Теперь три сестры развлекаются в Милане.

Дочери Глаголевой устроили прогулку по достопримечательным местам итальянской столицы. Они запечатлелись у Галереи Виктора Эммануила II в Милане и Миланского кафедрального собора. Совместный снимок Мария Нахапетова трогательно подписала: «Время сестер».

Instagram @nastyashubskaya

За культурной программой последовал шопинг. Сестры прошлись по бутикам модной столицы, после чего похвастались «уловом». На одном из совместных фото Анастасия, Анна и Мария предстали увешанные пакетами и сумками с логотипом Prada и из других магазинов.

Ранее 5-tv.ru выяснял, зачем Кирилл Шубский поставил на могиле Веры Глаголевой памятник за десять миллионов рублей. В окружении звездной семьи поговаривают, что бизнесмен таким образом пытался заглушить чувство вины перед умершей женой.

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