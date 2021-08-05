Власти Литвы и Латвии разрешили открывать пограничникам огонь по мигрантам

Кризис с мигрантами в Прибалтике вышел на новый уровень. Власти Литвы и Латвии решились на отчаянный шаг — пограничникам разрешили открывать огонь на поражение по тем, кто пытается прорвать границу.

Вот только главным европейским державам такие меры вряд ли понравятся. В Германии, к примеру, на подобное не решились. Между тем, в ООН уже выразили обеспокоенность ситуацией. Светлана Бобруенко продолжит.

Эти кадры больше похожи на отражение атаки. Вот только стреляют литовские пограничники по безоружным людям. Они воспользовались им в первый же день после получения разрешения открывать огонь по мигрантам, которые пытаются проникнуть в страну.

Никого из военных не смущает, что бегут к ним не только мужчины, но и старики, женщины и дети. Впрочем, и в самой литве их ждет не самый радушный прием.

Вот так охраняют пункты размещения мигрантов. По периметру ограды периодически прогуливаются солдаты с собаками. С самими нелегалами не церемонятся — могут и избить.

Все это никак не похоже на Европейские ценности, о которых в Прибалтике очень любят говорить. Поток мигрантов растет, власти говорят, что нелегалов прибыло уже в 50 раз больше, чем в прошлом году. Только реальные цифры несколько другие — в пунктах временного размещения в Литве — чуть больше пяти тысяч человек. На границе ввели чрезвычайное положение. Вслед за Литвой, последовала и Латвия. Один из депутатов латвийского сейма, Янис Домбрава, не только одобрил методы соседей, но и сам предложил пограничникам отстреливать беженцев:

«Конечно, вполне понятно и использование оружия. Если большое число людей неизвестного происхождения въезжает в страну, пограничники не обязаны пытаться проанализировать, являются ли они террористами, представителями каких-то национальных спецслужб или экономическими мигрантами. Задача пограничников — защищать наши границы».

Подобно Литве, на латвийской границе предлагают ввести режим чрезвычайного положения. Погранохрана просит помощи — на подмогу просят направить уже регулярную армию и даже сформировать отряды ополченцев. Впрочем, местные жители и сами взялись за оружие — мигранты начали совершать набеги на их дома. Вот только такие усиленные меры вряд ли дадут положительный результат.

«Привлечение армии к помощи погранслужбам — это обострение ситуации. Где армия, где люди с оружием, будут провокации, будут стычки. Это только обнажит импотенцию политическую руководства и Латвии и Литвы», — считает политолог Андрей Стариков.

Правительства этих стран оказались словно между двух огней. С одной стороны — нелегалы, которые устраивают унты, жалуясь на плохие условия содержания, с другой — люди, которые тоже вышли на улицы. Главное требование — избавиться от всех беженцев любыми средствами. Чтобы хоть как-то заставить мигрантов не покидать лагеря, для них даже предложили ввести штрафы. В ООН уже заявили, что обеспокоены сообщениями о насилии на границе. Но, похоже, что этот тот случай, когда прибалты решили выбрать свой сценарий, и не вспоминать про европейский опыт. Там, кстати, применять оружия не решались, даже когда счет нелегалов шел уже на сотни тысяч.