Звезду сериала «Склифосовский» жестко избили в Москве

Российского актера Ивана Рыжикова, наиболее известного широкому зрителю по сериалам «Склифосовский» и «Балабол», жестко избили в центре Москвы. Об этом 5-tv.ru сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел недалеко от дома артиста в Таганском районе. В результате нападения Рыжикова госпитализировали с сотрясением головного мозга и переломом нижней стенки левой глазницы.

Сам артист подтвердил факт нападения, однако указал, что сейчас уже находится дома. Рассказывать о деталях происшествия актер пока отказывается из-за сильного стресса. Сейчас правоохранители устанавливают личность и ищут нападавшего.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на пиар-директора «Спартака» Антона Фетисова напали и избили возле входа в бар на востоке столицы.