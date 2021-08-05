Звезду сериала «Склифосовский» жестко избили в Москве
Артиста госпитализировали с сотрясением и черепно-мозговыми травмами.
Фото, видео: РИА Новости / Владимир Федоренко; 5-tv.ru
Российского актера Ивана Рыжикова, наиболее известного широкому зрителю по сериалам «Склифосовский» и «Балабол», жестко избили в центре Москвы. Об этом 5-tv.ru сообщил источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел недалеко от дома артиста в Таганском районе. В результате нападения Рыжикова госпитализировали с сотрясением головного мозга и переломом нижней стенки левой глазницы.
Сам артист подтвердил факт нападения, однако указал, что сейчас уже находится дома. Рассказывать о деталях происшествия актер пока отказывается из-за сильного стресса. Сейчас правоохранители устанавливают личность и ищут нападавшего.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что на пиар-директора «Спартака» Антона Фетисова напали и избили возле входа в бар на востоке столицы.
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