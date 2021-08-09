Собчак устроила перепалку с психологом из-за обвинений в «несостоятельности»

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Виктория Андреева
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Звезда рунета Вероника Степанова заявила, что прекрасная жизнь журналистки — заслуга ее родителей. Ксения оскорбилась.

Собчак устроила перепалку с психологом из-за обвинений в «несостоятельности»

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

Журналистка Ксения Собчак вступила в перепалку с самым известным психологом рунета Вероникой Степановой. Звезда пригласила эксперта на беседу и ожидала получить какой-нибудь эксклюзив. Но нарвалась на скандал из-за «денежного вопроса».

В эфире YouTube-шоу психолог затронула тему осознанных манипуляций. Степанова считает, что «обычным людям» необходимо владеть этой техникой, иначе в жизни ничего не получится добиться. Удивленная Собчак сравнила изворотливых граждан с обыкновенными врунами и поинтересовалась, зачем эксперт умышленно воспитывает «нехорошее качество» в своих фанатах.

«Зачем учить врать? Потому что это жизнь. Ты родилась с „золотой каемочной“, и все было к твоим ногам. Тебе трудно понять девочку из маленького городка, которой все достается очень тяжело», — обратилась к звезде психолог.

Ксения Собчак тут же начала атаковать собеседницу. Звезда сообщила, что в юности у нее было не меньше проблем, чем у абстрактной жительницы села, ежедневно борющейся за выживание. Просто они — другого характера. Селебрити вывели из себя слова Степановой о том, что ее успех — целиком и полностью заслуга родителей. В частности, папы, известного политика Анатолия Собчака.

«Я всего добилась сама! Я в 17 лет уехала в Москву. Я на деньги мамы сняла квартиру и на этом ее помощь закончилась!» — доказывала свою самостоятельность психологу Ксения.

В итоге Вероника Степанова попросила Собчак «не прибедняться» и ушла от темы, чтобы не провоцировать грандиозный конфликт. В конце интервью психолог назвала оппонентку «непробиваемой льдиной».

Instagram @xenia_sobchak

Наблюдавшие за перепалкой селебрити юзеры, решили, что диалог был более похож на настоящее выяснение отношений.

«Обе нервничают, еле держат себя в руках. Каждая шла как на войну…»

«Какой-то ад. Не принимает критику вообще!»

«А мне понравилось. Весело!» — писали пользователи сети.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Ксения Собчак отреагировала на критику своей внешности.

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