Мощный тайфун разрушил Токио и окрестности после окончания Олимпиады-2020
Стихия была такой силы, что буквально сносила автомобили на эстакаде.
Фото, видео: ТАСС / FRANCK ROBICHON; 5-tv.ru
Едва олимпийский Токио успели покинуть все сборные, как на город и прилегающие префектуры обрушился мощный тайфун. Из-за наводнений власти эвакуировали больше 300 тысяч человек.
Несколько городов практически полностью ушли под воду. Уже известно об одном пропавшем без вести, 28 человек получили травмы. О разгуле стихии можно судить по этим кадрам — сильный поток просто сносит автомобильную эстакаду.
Задела стихия и Китай. Там в зоне бедствия оказались свыше 400-сот тысяч жителей. Власти срочно эвакуируют людей в безопасные районы.
А в Венеции наводнение наоборот, только усилило поток туристов. Из-за необычно высоких приливов затопило даже знаменитую площадь Сан-Марко. Уровень воды превысил критическую отметку больше чем на метр. Но людей это не расстроило, многие с удовольствием купались и даже танцевали. Правда власти Венеции настроены не столь оптимистично и уже подсчитывают возможный ущерб. Ученые и вовсе говорят — из-за изменения климата подобные явления станут повторяться чаще, а это может разрушить один из самых красивых городов на планете.
- 9 авг
- В Амурской области готовятся к проливным дождям и пику паводка
- 9 авг
- Гидрометцентр предупредил о возвращении аномальной жары в Центральную Россию
- 8 авг
- Разгулявшийся смерч в Новороссийске смел пляжные зонты, шезлонги и крыши киосков
- 8 авг
- День Ермолая Никомедийского: что можно и что нельзя делать 8 августа
- 8 авг
- Гидрометцентр предупредил об аномальной жаре в ряде регионов России
- 6 авг
- Разрушительный ураган сорвал крыши и повалил деревья в Словакии
- 6 авг
- Екатеринбург затопило в результате ночной грозы
- 5 авг
- Краснодарский край атаковала «ледяная бомбардировка» из снега и града
- 5 авг
- Мощный ливень с градом обрушился на Кемерово
- 3 авг
- Синоптик рассказал, каким регионам РФ «не поздоровится» из-за непогоды на этой неделе
Читайте также
60%
0.09 86.36
-0.08
Нашли ошибку?