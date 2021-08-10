Мощный тайфун разрушил Токио и окрестности после окончания Олимпиады-2020

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Стихия была такой силы, что буквально сносила автомобили на эстакаде.

Фото, видео: ТАСС / FRANCK ROBICHON; 5-tv.ru

Тема:
Погода Олимпиада-2021 в Токио

Едва олимпийский Токио успели покинуть все сборные, как на город и прилегающие префектуры обрушился мощный тайфун. Из-за наводнений власти эвакуировали больше 300 тысяч человек.

Несколько городов практически полностью ушли под воду. Уже известно об одном пропавшем без вести, 28 человек получили травмы. О разгуле стихии можно судить по этим кадрам — сильный поток просто сносит автомобильную эстакаду.

Задела стихия и Китай. Там в зоне бедствия оказались свыше 400-сот тысяч жителей. Власти срочно эвакуируют людей в безопасные районы.

А в Венеции наводнение наоборот, только усилило поток туристов. Из-за необычно высоких приливов затопило даже знаменитую площадь Сан-Марко. Уровень воды превысил критическую отметку больше чем на метр. Но людей это не расстроило, многие с удовольствием купались и даже танцевали. Правда власти Венеции настроены не столь оптимистично и уже подсчитывают возможный ущерб. Ученые и вовсе говорят — из-за изменения климата подобные явления станут повторяться чаще, а это может разрушить один из самых красивых городов на планете.

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