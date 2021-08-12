Опубликовано видео с голыми сыном Байдена и проституткой

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В Белом доме пока не отреагировали очередную порцию компромата против наследника президента США.

Фото, видео: www.globallookpress / Consolidated News Photos via US Senate Television; 5-tv.ru

Вокруг сына президента США разразился новый скандал. Британская Daily Mail опубликовала очередную порцию компромата, в котором Хантер Байден предстал в совсем уж непристойном виде — делится наболевшим со жрицей любви.

Все происходит в номере отеля в Лас-Вегасе. Байден-младший жалуется на то, что его личный ноутбук похитили. И якобы за этим стоят некие русские наркоторговцы. Больше всего герой ролика опасается, что его будут шантажировать — ведь на украденном компьютере хранились интимные видео с его участием. Причем снимал их он сам!

В Белом Доме пока не отреагировали на это видео. Ранее в прессу уже попадали фотографии с Хантером в окружении женщин легкого поведения. Кроме того, сам Байден-младший признавался, что принимал наркотики.

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