Россию начали заполонять возмутительные памятники. Почему их будет только больше?

Российские народные ругательства теперь можно увидеть, а при желании даже потрогать. В Краснодаре установили памятники героям не совсем приличных выражений. Казалось бы — новая городская достопримечательность и место притяжения туристов.

Но вот далеко не всем жителям кубанской столицы понравился сквер, где можно сфотографироваться с Ядреной вошью или екарным Бабаем. Корреспондент МИЦ «Известия» Станислав Григорьев выслушал все мнения.

По дороге с работы Татьяна Полухина наткнулась на Отчебучку. Встреча явно не доставила удовольствия.

«Ну что это за „отчебучка“? Черти что!!! Все! Убрать и поставить нормальное!» — возмущается Татьяна.

Возмутились и другие краснодарцы. Все скульптуры в этом парке весьма странного свойства. Отчебучка и Ядрена вошь, Ешкин кот и екарный Бабай.

«Искусство так себе. Кроме табличек, ничего профессионального не вижу»;

«Некрасиво, неэстетично, если бы не таблички, не поняла бы, что к чему», — говорят местные жители.

Поставил изваяния местный предприниматель. Говорит, хотел украсить город.

«Каждый человек имеет свое мнение. Не ему — так другому (понравится — Прим. ред.). Когда мысли есть непозитивные, нужно уколоть. Как это так, почему это так?» — рассуждает Юрий Матвиенко.

Но искусство не нашло поддержки. Авторов критических замечаний в сети поддержали даже профессиональные художники.

«На каком основании могли поставить то, что вообще не возможно смотреть?!» — негодует Светлана Демкина, заслуженный художник РФ.

Все требуют убрать скульптуры, потому что, якобы, искусства с «отчебучками» в России стало слишком много. Свежа в памяти железная Аленушка из Воронежа. А кроме нее — комар-нефтесос из Ноябрьска, памятник клизме из Железноводска и бронзовые шпроты из Калининграда. Краснодарская администрация уже пошла на попятную.

«Данные объекты были заказаны и установлены частным лицом без соответствующих разрешений муниципального органа. В связи с чем, город оставляет за собой право их в дальнейшем демонтировать», — рассказал Виталий Катунин, глава администрации Калининского сельского округа.

Однако, остается незакрытым вопрос: если люди скульптуры ругают, но при этом не перестают фотографировать — стоит ли заводить бульдозер? Например, когда этот памятник был установлен на территории Петропавловской крепости, некоторые петербуржцы были сильно удивлены. И раздаются голоса за то, чтобы его убрать отсюда, снести. Но, как мы видим, монумент все-таки производит впечатление! Петр Первый с головой как мячик. Местный искусствовед и гид даже написала жалобу в Государственную думу.

«В сердце Петербурга, в Петропавловской крепости, где через дорогу, в Соборе, могила великого человека — это кощунство. Это недопустимо! Дело в том, что этот памятник — это злая карикатура на Петра!» — объяснила искусствовед Вера Смирнова.

Однако творение Михаила Шемякина постоянно в окружении туристов. Которые оценивают его по-разному.

«Он без парика, дисбаланс… Может у него действительно такие природные данные были. Не задумывалась», — сказала турист Елена.

«Каждое произведение искусства имеет право быть! Таким его увидели, таким его представляют. Пускай он будет таким. Не хотите видеть таким — не ходите, не смотрите!» — считает петербурженка Анастасия Тиунчик.

Странный Петр пугает и привлекает одновременно. И уже сегодня представить этот сквер без него практически невозможно. Как, впрочем, и Воронеж без Аленушки. Ее сначала снесли, а потом продали на аукционе за два с половиной миллиона рублей. И установят вновь. Только на другом месте.