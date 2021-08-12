В России вступили в силу новые правила замены и выдачи паспортов

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Алиса Старжевская
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Изменения, принятые правительством РФ, касаются процедуры выдачи и замены российских паспортов, а также их содержания.

В России вступили в силу новые правила замены и выдачи паспортов

Фото: Depositphotos / Tolikoff

Новые правила замены и выдачи паспортов вступили в силу в России. Об изменениях, принятых правительством в четверг, 12 августа, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Ранее при достижении гражданином России возраста 20 или 45 лет его паспорт сразу же становился недействительным. Теперь можно повременить: срок действия документа продлен до его замены, но не более, чем на 90 дней.

Также, с 30 до 90 дней, увеличен срок, необходимый для подачи заявления о выдаче паспорта для несовершеннолетних, достигших 14-летнего возраста.

Кроме того, как сообщила Волк, бланк паспорта модернизирован, а из обязательных реквизитов документа исключена строка «Личный код».

Из-за наличия в информационных системах органов власти основных сведений о гражданах, россияне теперь имеют возможность не делать в паспорте отметки о регистрации и расторжении брака, детях, ранее выданных внутренних паспортах и имеющихся заграничных паспортах, группе крови и резус-факторе, а также не указывать идентификационный номер налогоплательщика.

Ранее 5-tv.ru писал, что в МВД прокомментировали планы возвращения графы «национальность» в паспорт.

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