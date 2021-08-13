Зеркала и черные кошки: Какие приметы могут навлечь несчастья в пятницу, 13-е

Издавна считается, что пятница, 13-е — несчастливый день. Суеверие относят к периоду тамплиеров. В 1307-м французский король Филипп IV собрал рыцарей этого ордена на городской площади для пыток, а после казнил их. Магистр тамплиеров проклял монарха и собравшихся на казни 13-го числа. С тех пор пятнице, 13-го, приписывают магическое значение. В этот день не рекомендуется менять свою жизнь.

К счастью, случаются такие совпадения нечасто: в 2021-м такая пятница всего одна. В этот день советуют остерегаться неприятностей и не попадать в передряги. Но как понять, что тебе грозит опасность? Есть несколько примет, которые можно считать предвестниками несчастий.

Если в пятницу, 13-го, разбилось зеркало — человека семь лет будут преследовать неудачи. В разбитое зеркало ни в коем случае нельзя смотреть!

Если в этот день вы попали под дождь, не сушите зонтик в помещении в открытом виде. Так вы привлечете несчастья.

По дороге домой в этот день нельзя оглядываться, иначе удача пропадет из вашей жизни.

Некоторые приметы связаны с деньгами. В пятницу, 13-го, нельзя одалживать или брать деньги в долг, потому что есть риск рассориться с человеком, который поучаствовал в этой бытовой сделке.

Если вы уронили бумажник, это может означать скорые финансовые трудности.

В пятницу, 13-го, не стоит отправляться в путешествие, потому что дорога окажется трудной.

Если вам перебежала дорогу черная кошка, выберите другой путь. Иначе вы рискуете навлечь на себя несчастья.

В этот день не устраивайте шумные мероприятия или вечеринки. Чрезмерное веселье могут увидеть темные силы. А если вы все-таки решили встретиться с друзьями, то не собирайтесь компанией из 13 человек. Пригласите еще одного гостя!

Ученые спорят о магическом символизме пятницы, 13-го. Миру известны несколько исторических случаев, когда в этот день происходили страшные события. 5-tv.ru сообщал о трех реальных происшествиях: смерти Аль Капоне, крушении лайнера Costa Concordia и «чуде» в Андах.