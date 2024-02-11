Вопросом о том, как быстро заснуть и не мучаться от бессонницы, задаются люди по всему миру. Ответ на него дал участник рабочей группы NeuroNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Владимир Конышев.

По мнению эксперта, засыпающему человеку необходимо не брать в руки смартфон за час до сна. Освободившееся время можно потратить на расслабляющие ритуалы.

«Сильно помогает правильная подготовка ко сну — примерно за час убрать гаджеты, не загружать мозг новой информацией, деятельность нужна только расслабляющего характера, можно завести собственные ритуалы», — цитирует эксперта «Вечерняя Москва».

Важно следить и за продолжительностью сна. Если она постоянно меняется, могут возникнуть проблемы с засыпанием. При этом нужно иметь в виду, что у каждого своя норма — восемь часов это усредненный показатель, кому-то нужно больше, а кому-то меньше.

Чтобы высыпаться наиболее эффективно, нужно достичь альфа-состояния. Обучиться вхождению в него и длительному удержанию можно на специальных нейротренингах.

«Пользователи отмечают заметное улучшение сна уже на четвертый-шестой день нейротренингов. При этом им удается раньше уснуть — в районе 23:00, а просыпаются они выспавшимися и отдохнувшими уже в 06:30», — подытожил эксперт.

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