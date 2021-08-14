Офтальмолог назвал самые грозные последствия близорукости у детей и взрослых

Близорукость — дефект зрения, при котором человек вблизи видит хорошо, а вдали — плохо. Это очень распространенное заболевание, особенно сегодня, когда зрение ежедневно подвергается испытаниям — большинство современных людей не представляют себя без гаджетов, работают на износ, нередко пренебрегают принципами здорового образа жизни, подвергаются влиянию неблагоприятной экологической среды.

По словам детского офтальмолога и офтальмохирурга, доктора медицинских наук и профессора Игоря Азнауряна, среди детей в крупных городах распространенность близорукости к 18 годам составляет порядка 40-45%, среди взрослых — около 20-25%.

«Близорукость, которая прогрессирует даже в не очень высокой степени — минус два, минус три и больше, может вызывать очень серьезные осложнения. Самым грозным осложнением от близорукости является отслойка сетчатки. Это состояние может приводить к полной и безвозвратной слепоте», — предупреждает доктор.

Не менее опасны спровоцированные этим недугом изменения глазного дна — при близорукости глаз вытягивается и приобретает эллипсовидную, вытянутую форму. Питание центральных зон яблока при этом недополучают питание и зоны, ответственные за зрительное восприятие, начинают плохо работать. Это может привести к макулопатии, опасной полной слепотой, и прочим состояниям, связанным с патологией сетчатки.

«У пациентов с высокой степенью близорукости могут возникать косоглазие и так называемые „тяжелые глаза“. Такое случается при близорукости более пяти-семи диоптрий, когда глаз сильно вытянут и, соответственно, плохо удерживается глазодвигательными мышцами и соответствующим образом скашивает к носу. Такое наблюдается у взрослых уже, не у детей, в возрасте старше 30 лет», — рассказал Азнаурян.

Выходит, близорукость не так безобидна, как считают многие. Мнение, что достаточно подобрать очки и запланировать лазерную коррекцию зрения, профессор назвал ошибочным. Такие методы сработают только при незначительном нарушении зрения и отсутствии осложнений.

«Мы советуем обязательно, если у ребенка, например, возникла близорукость, и поставлен диагноз, его нужно очень правильно лечить. Для того чтобы не дать близорукости быстро развиваться, и чтобы она не достигала высоких степеней», — отметил врач.

По словам Игоря Азнауряна, самолечение рекламируемыми аппаратами и прочими средствами может как минимум не дать результата — как стрелять из пушки по воробьям. В худших случаях применение народных средств, ношение чужих очков, назначенные соседкой капли и прочие «проверенные» методы способны привести к еще более грозным патологиям.

Что касается взрослых с близорукостью, им нужно хотя бы раз в год посещать грамотного офтальмолога, проходить тщательное обследование и следить, насколько быстро усугубляются нарушения зрения. Тогда есть шанс предпринять действенные лечебные или профилактические меры на ранних стадиях недуга и сохранить ясный взгляд на многие годы.

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