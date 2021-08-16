Смерть мэра Кривого Рога сняли камеры: «Попятился, упал, вывалился»
Константина Павлова накануне обнаружили мертвым на пороге дома в селе Вольное Днепропетровской области.
Фото: Facebook @Konstantin.Pavlov.page
Стали известны новые детали смерти мэра Кривого Рога Константина Павлова, ранее найденного мертвым в селе Вольное Днепропетровской области. Оказалось, что перед трагедией он попал в объективы камер наблюдения, сообщает Telegram-канал издания «Страна.ua» со ссылкой на неназванные источники.
Так, непосредственно перед смертью чиновник ходил по дому, много курил и переписывался по телефону. Предположительно, был запечатлен и сам момент смерти.
«Попятился к выходу, упал. Есть видео, где он вываливается из входной двери», — цитирует издание собеседника.
Он добавил, что по результатам экспертизы, смерть градоначальника наступила в то же время, когда соседи узнали о случившемся.
Как ранее рассказывал 5-tv.ru, мэр родного для президента Украины Владимира Зеленского города был найден мертвым в доме под Кривым Рогом. По факту гибели Константина Павлова Следственный комитет Украины возбудил уголовное дело по статье «Умышленное убийство».
Депутаты Илья Кива и Вадим Рабинович — соратники Павлова по партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» назвали его смерть убийством и терактом. В сообщении, опубликованном партией, говорится, что главную выгоду от гибели криворожского градоначальника могла получить действующая власть Киева, так как победа политика на выборах стала «холодным душем» для президента Украины Владимира Зеленского.
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