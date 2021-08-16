Тело девушки с оторванной рукой нашли на улице в Москве

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Егор Измалкин
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Погибшая жительница столицы выпала с 11 этажа.

Тело девушки с оторванной рукой нашли на улице в Москве

Фото: Depositphotos / simbiothy

Окровавленной тело девушки с оторванной рукой обнаружили прохожие на юго-востоке Москвы. Об этом 5-tv.ru стало известно от источника.

Прибывшие на место происшествия полицейские опросили мать погибшей. Выяснилось, что девушка проживала с ней и отчимом в квартире на улице Верхние поля. Женщина заявила, что дочь выпала из окна с 11-го этажа. Она также рассказала, что погибшая страдала от психических заболеваний, наблюдалась у специалистов и принимала антидепрессанты. Кроме того, девушка злоупотребляла спиртными напитками. По факту инцидента следователи начали проверку.

Ранее 5-tv.ru писал, что бывший участник проекта «Дом-2» Филипп Чубуков выпал из окна в Москве. Его тело нашли на Перервинском бульваре.

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