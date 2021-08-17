Военный эксперт назвал вероятную причину крушения Ил-112В
Один из самых ожидаемых отечественных военных самолетов разбился в Подмосковье во время тренировки.
Фото, видео: ТАСС / Следственный комитет РФ; 5-tv.ru
Вероятной причиной крушения военно-транспортного самолета Ил-112В в Подмосковье стал сбой топливной системы. Так считает военный эксперт в области российского авиастроения, директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов.
«Конечно же, комиссия даст свое заключение, пока рано делать окончательные выводы, но если внимательно посмотреть запись, то складывается впечатление, что произошло что-то с топливной системой. Судя по тому, как полыхает двигатель, видимо, топливо вырвалось из топливного насоса или из системы, подающей топливо на двигатель, и он просто запылал», — пояснил он 5-tv.ru.
По мнению, специалиста, проблема могла возникнуть из-за форсирования испытаний — какими-либо процедурами могли пренебречь при проведении трагического полета.
Как писал 5-tv.ru, заслуженный летчик РФ Вадим Базыкин назвал Ил-112В самым ожидаемым самолетом в России.
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