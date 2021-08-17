Военный эксперт назвал вероятную причину крушения Ил-112В

Вероятной причиной крушения военно-транспортного самолета Ил-112В в Подмосковье стал сбой топливной системы. Так считает военный эксперт в области российского авиастроения, директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов.

«Конечно же, комиссия даст свое заключение, пока рано делать окончательные выводы, но если внимательно посмотреть запись, то складывается впечатление, что произошло что-то с топливной системой. Судя по тому, как полыхает двигатель, видимо, топливо вырвалось из топливного насоса или из системы, подающей топливо на двигатель, и он просто запылал», — пояснил он 5-tv.ru.

По мнению, специалиста, проблема могла возникнуть из-за форсирования испытаний — какими-либо процедурами могли пренебречь при проведении трагического полета.

Опытный образец военного транспортника Ил-112В потерпел крушение между аэродромом Кубинка и Большим Никольским прудом в лесном массиве в Московской области. Аппарат пилотировал экипаж в составе шеф-пилота ПАО «Ил», летчика-испытателя первого класса, Героя России Николая Куимова, летчика-испытателя первого класса Дмитрия Комарова, бортинженера-испытателя первого класса Николая Хлудеева. Они смогли увести горящий борт от жилых домов, но погибли сами.

Как писал 5-tv.ru, заслуженный летчик РФ Вадим Базыкин назвал Ил-112В самым ожидаемым самолетом в России.