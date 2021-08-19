С какой ты планеты: как небесное тело-покровитель влияет на деньги и карьеру

Планета-покровитель, которая есть у каждого человека, влияет на его успех в финансовых и карьерных делах. Астрология приоткрывает для всех завесу древнего знания, достаточно лишь знать свой знак зодиака. Действуя по правилам и в гармонии с небесным светилом, можно усиливать или корректировать свои, предопределенные родной планетой, сильные и слабые стороны.

Солнце (Лев)

Мощная энергетика Солнца концентрируется во Льве в виде огромной физической и духовной силы. Огненная планета дает «купаться» своему ребенку в потоках славы. Харизма и одержимость властью делает таких людей непревзойденными ораторами, политиками, педагогами, коучами и психологами. Сильное творческое начало, артистизм и жизнелюбие помогут знаку преуспеть в организации различных праздников и мероприятий, в том числе статусных. Дети Солнца пользуются успехом у своего окружения, им упорно идут к цели и легко достигают ее. Двойственность натуры проявляется не только в решительности и амбициозности, но в эгоистичности и порой даже самонадеянности.

Луна (Рак)

Покровительница-Луна подарила Ракам сильные чувствительность и эмоциональность, отличную интуицию. Поэтичность натуры и излишняя впечатлительность отзовутся в таких творческих профессиях, как писатель, художник, поэт, музыкант. Они любят быть в центре внимания, при этом способны выстраивать крепкие связи не только в семье, но и на работе. Человек-поддержка станет хорошим педагогом, психологом, консультантом, например, в сфере дизайна: привязанность Рака к домашнему очагу и комфорту можно успешно монетизировать. К сожалению, лунные дети немного пассивны и безынициативны, им придется следить за пиками активности Луны: именно в Полнолуние или Новолуние он проявляют себя на все сто и имеют шанс не только поймать удачу за хвост, но и заполучить жар-птицу для исполнения своих желаний.

Меркурий (Близнецы, Дева)

Меркурий — признанная планета удачи, торговли, денег и знаний. Девам и Близнецам от нее предприимчивость, удачливость и отличная сообразительность. Это интеллектуальные знаки, свои знания и навыки они направляют в правильное русло для достижения любых целей и задач. Меркурий наделяет Близнецов и Дев выдающимися коммуникационными способностями, талантом оратора, благодаря этому они становятся отличными переговорщиками. При этом меркурианцы могут быть отличными слушателями, готовы поддержать и словом, и делом. Обладает уникальной способностью объяснять простым языком, сложные вещи, а это необходимая составляющая в профессии учителя или коуча. Дети Меркурия, благодаря виртуозному обращению с языками и любви к знаниям., часто становятся журналистами, писателями и переводчиками. Наблюдательность и внимательность к деталям позволяет им удачно преодолевать препятствия и ставит их в ранг везунчиков по жизни.

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Венера (Телец, Весы)

Покровительница любви, красоты, счастья и денег Венера щедро наделяет своих подопечных умением не только видеть красоту, но и создавать ее. Искусство сочетать цвета, звуки, слова и материалы делает Тельцов и Весов успешными в творческих профессиях, среди них часто встречаются художники, музыканты, актеры, поэты, дизайнеры. При этом дар Венеры — любовь — проявляется не только устремлением к прекрасному, но и к земным удовольствиям. Весы и Тельцы ценят все материальное, мать-покровительница дарит своим детям умение экономить, копить и удачно распределять ресурсы, в том числе и денежные. Из них могут получиться неплохие финансисты и управляющие. У них всегда много собственных идей и проектов, которые они планомерно развивают и которые могут обеспечить их стабильным доходом. Но чтобы проявить себя наилучшим образом, они нуждаются в сильной мотивации.

Марс (Овен, Скорпион)

Марс — бог войны, завоеватель. Он одаряет своих воинов физической выносливостью, лидерскими качествами, силой воли, храбростью, граничащей с агрессией. Самоуверенность и неумение проигрывать Овнам и Скорпионам позволяют им устраивать жизнь по собственному желанию, без оглядок и ограничений. Красная планета помогает Овнам все делать быстро, сосредоточено, без лишних слов и размышлений они сразу приступают к выполнению поставленных задач. В марсианцах сильны жажда наживы и пробивные способности, благодаря им они часто достигают карьерных вершин. На ура справляются с кризисными ситуациями, умело управляют людьми, вплоть до подчинения своей воле. Зачастую становятся руководителями, успешно налаживают собственный бизнес, если сумеют обуздать мощную энергию Марса.

Юпитер (Стрелец, Рыбы)

Юпитер — планета счастья и богатства. Наделяет своих подопечных — Стрельцов и Рыб — оптимизмом, духом авантюризма. Пытливый ум стремится к бесконечному развитию и поискам смысла во всем. Очарование и внутренний огонь помогает «зажигать» сердца других людей и вести за собой. Из Стрельцов получаются выдающиеся учителя и философы. Зарабатывать на мудрости тоже можно, свою эрудированность и вдумчивость с успехом используя в различных викторинах, квестах и квизах. Если Юпитер дарит Стрельцам позитивный настрой и внутреннюю силу, благодаря которым они быстро становятся лидерами и способны достичь высоких вершин в деньгах и карьере, то в отношениях к Рыбам Юпитер ведет себя немного по-другому. Сильная интуиция от Юпитера позволяет ловко уходить от неприятностей, выбирая при этом самый оптимальный путь развития.

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Сатурн (Козерог, Водолей)

Сатурн — символ рассудительности и самообладания, вплоть до хладнокровия. Эта красивая планета является покровителем двух практически противоположных знаков зодиака — Козерога и Водолея. Объединяет их лишь одна общая черта — стремление к крайностям. Это проявляется в неуемной любви к тому, чтобы преуспеть на всех фронтах, в том числе материальном, обеспечить себя достойным доходом. В остальном полученными от покровительницы талантами они распоряжаются по-разному: Козерог свои трудолюбие, рационализм и последовательность может направить на создание собственной команды и стать справедливым руководителем, а Водолеи свою способность активно развиваться могут использовать для реализации самых смелых планов.

Уран (Водолей)

Уран — главный покровитель Водолея. Характер планеты сказывается на их гениальности, стремлении к свободе и умении противостоять ударам судьбы. Уран щедро поощряет своих детей за верность выбранному пути и собственным принципам. Водолеи обладают способностью почувствовать и разглядеть недоступное обычному человеку. Нестандартное мышление, отсутствием рамок, миллион классных идей выделяют их в коллективе и позволяют жить по своим правилам. Изобретательны и инициативны, среди них немало выдающихся ученых, рационализаторов и первооткрывателей. Стремление изменить к лучшему не только свою жизнь, но и всего человечества, находит должный отклик у работодателя и способна продвинуть его по карьерной лестнице и найти сторонников на осуществление масштабных проектов. Правда, этот путь может растянуться на долгие годы.

Нептун (Рыбы)

Нептун — планета мистики и тайны. Рыбам она транслирует мнительность и чувствительность, дарит глубокий внутренний мир и нескончаемы творческий потенциал. Если склонных к самокопанию и саморазрушению Рыб с помощью творчества увести от негатива и усилить и перенаправить присущую им тонкую интуицию, удастся добиться интересных результатов. Уникальная способность видеть внутреннюю красоту личности отлично скажется на популярной сегодня и часто неплохо оплачиваемой профессии фотографа, видеографа. В целом умение управлять особой, только им присущей интуицией, сделает их успешными во многих сферах жизни.

Плутон (Скорпион)

Плутон больше не считается планетой, но это небесное тело является частью Солнечной системы и оказывает существенное влияние на жизнь и характер Скорпиона. Плутон обладает силой менять реальность и, в зависимости от того, на какой стороне — темной или светлой — находится этот знак зодиака, она может приобрести разрушительный или созидательный характер. Скорпион — реформатор и трансформатор, способен влиять, вплоть до изменения сознания, на людей. Из них выходят талантливые психологи, психотерапевты, гипнотизеры и экстрасенсы. Внутреннюю силу и напор они одинаково легко переносят как на общественную, так и на профессиональную деятельность, стремясь при этом оказаться у власти и управлять. Склонны к авантюрам, в том числе финансовым рискам, но это не мешает им придумывать новые способы заработка и получать огромные суммы.

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