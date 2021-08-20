Светилась от счастья: певица Азиза впервые вышла замуж

Певица Азиза в свои 57 лет впервые вышла замуж. Избранником звезды 1990-х стал итальянский бизнесмен Алессандро Лортэ, которой моложе артистки на 20 лет. Для церемонии Азиза Мухамедова выбрала необычный наряд, расшитый драгоценными камнями. На голову вместо фаты знаменитость надела белую чалму. Образ украсили крупные серьги.

Видео с торжественного момента — объявления возлюбленных мужем и женой, выложила на своей странице в Instagram подруга певицы и по совместительству дизайнер ее свадебного платья Аника Керимова. Модельер призналась, что роскошный наряд был изготовлен в считанные дни.

Instagram @anikakerimova_new

На свадебных кадрах видно, что этот день для Азизы был весьма волнительным. После жаркого поцелуя с итальянским предпринимателем, певица начала вытирать слезы. Судя по аплодисментам гостей, не только невеста была растрогана во время церемонии. Глядя на кадры со свадьбы артистки можно сказать, что были приглашены только близкие знаменитости и ее возлюбленного.

Азиза и Алессандро познакомились в 2020 году. С самой первой встречи артистка поняла, что итальянец — ее суженый. Певицу не смущает ни разный менталитет, ни тот факт, что избранник значительно младше ее. Азиза доказала простую истину, что любви все возрасты покорны, решившись на первую в жизни свадьбу за три года до своего 60-летия.

Однако в истории любви российской певицы и итальянского бизнесмена были негативные моменты. Как писал 5-tv.ru Азиза даже сбегала от жениха накануне свадьбы.