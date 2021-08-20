Мухич из «Полицейского с Рублевки» госпитализирован

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Карина Бернтгольц
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О том, что Роман Попова увезли в клинику со съемок, сообщил источник 5-tv.ru.

Мухич из «Полицейского с Рублевки» госпитализирован

Фото: ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Звезда «Полицейского с Рублевки» Роман Попов госпитализирован. О том, что исполнитель роли Игоря Мухича оказался на больничной койке, сообщил источник 5-tv.ru. Знаменитости стало плохо на съемках сериала, он упал и расшиб лоб. Предварительно, проблемы возникли на фоне лишнего веса. Попову вызвали скорую помощь и увезли в столичную клинику.

Роман Попов — знаменитый российский актер. Самые известные картины с его участием — «Полицейский с Рублевки», «Любовь в нерабочие недели». Артист более десяти лет женат. Вместе с супругой Юлией он воспитывает двоих детей: сына Федора и дочку Лизу. Ранее стало известно, что знаменитый «Мухич» перенес операцию в немецкой клинике — он победил рак мозга третьей степени.

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