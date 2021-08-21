Фото абсолютно голой Оксаны Акиньшиной появились в сети

Актриса Оксана Акиньшина продемонстрировала прекрасную фигуру на новом фото, для которого полностью оголилась. Знаменитость в одной панамке позировала на берегу, повернувшись спиной к камере и обнажив пятую точку. Пикантный снимок звезда фильма «Стиляги» выложила без подписи на своей странице в Instagram.

А вот подписчики Акиньшиной ее новую публикацию без комментариев не оставили. Кто-то из фолловеров восхитился подтянутой фигурой 34-летней знаменитости. Другие же поклонники творчества актрисы осудили ее за пошлость.

«Отличное фото! Ракурс и фигура, главное своя! Очень впечатляет!»;

«Все естественно, только зачем? Должна быть в женщине какая-то загадка»;

«Без трусов, но в шляпе!» — прокомментировали интернет-пользователи.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Akinshinaoxana (@akinshok2013)

«А кто фотографировал? Не Козловский ли?» — поинтересовался кто-то из фолловеров актрисы.

Автора пикантного снимка Акиньшина называть не стала. Актрисе давно приписывают роман с коллегой по фильму «Чернобыль» Данилой Козловским. Недавно интернет-пользователи заподозрили, что знаменитости проводят вместе отпуск в США. Сами актеры никак не комментируют слухи об их отношениях.

Оксана Акиньшина дебютировала в кино в возрасте 14 лет в криминальном боевике Сергея Бодрова-младшего «Сестры». Широкую известность получила благодаря ролям в мюзикле «Стиляги», биографическом фильме «Высоцкий. Спасибо, что живой» и историко-драматической картине «Чернобыль».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Оксана Акиньшина неоднозначно высказалась о феминизме.