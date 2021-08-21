Фото абсолютно голой Оксаны Акиньшиной появились в сети
Пикантный снимок вызвал волну неоднозначных комментариев.
Фото: ТАСС / Прокофьев Вячеслав; Instagram @akinshok2013
Актриса Оксана Акиньшина продемонстрировала прекрасную фигуру на новом фото, для которого полностью оголилась. Знаменитость в одной панамке позировала на берегу, повернувшись спиной к камере и обнажив пятую точку. Пикантный снимок звезда фильма «Стиляги» выложила без подписи на своей странице в Instagram.
А вот подписчики Акиньшиной ее новую публикацию без комментариев не оставили. Кто-то из фолловеров восхитился подтянутой фигурой 34-летней знаменитости. Другие же поклонники творчества актрисы осудили ее за пошлость.
«Отличное фото! Ракурс и фигура, главное своя! Очень впечатляет!»;
«Все естественно, только зачем? Должна быть в женщине какая-то загадка»;
«Без трусов, но в шляпе!» — прокомментировали интернет-пользователи.
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«А кто фотографировал? Не Козловский ли?» — поинтересовался кто-то из фолловеров актрисы.
Автора пикантного снимка Акиньшина называть не стала. Актрисе давно приписывают роман с коллегой по фильму «Чернобыль» Данилой Козловским. Недавно интернет-пользователи заподозрили, что знаменитости проводят вместе отпуск в США. Сами актеры никак не комментируют слухи об их отношениях.
Оксана Акиньшина дебютировала в кино в возрасте 14 лет в криминальном боевике Сергея Бодрова-младшего «Сестры». Широкую известность получила благодаря ролям в мюзикле «Стиляги», биографическом фильме «Высоцкий. Спасибо, что живой» и историко-драматической картине «Чернобыль».
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Оксана Акиньшина неоднозначно высказалась о феминизме.
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