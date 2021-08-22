Поселившийся в Париже сын Олега Табакова лишился заработка в России

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Карина Исхакова
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Наследник знаменитой фамилии и некогда успешный ресторатор «ушел в минус».

Поселившийся в Париже сын Олега Табакова лишился заработка в России

Фото: ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Сын покойного актера Олега Табакова Антон погряз в долгах. 61-летний наследник народного артиста СССР переехал во Францию, закрыв несколько ресторанов в Москве. Заведения пользовались популярностью у жителей и гостей столицы. Но в связи с пандемией коронавируса число посетителей значительно упало.

Предприниматель и актер в разное время открыл 14 бизнес-проектов в российской столице. Сейчас у Антона Табакова осталось несколько ресторанов в Москве, но и они не приносят своему владельцу особой прибыли. Помимо заведений общепита сын народного артиста СССР владел компаниями, занимающимися арендой и недвижимостью.

Так, фирма «Аминг+» заработала в 2020 году на 2,7 миллиона рублей меньше, чем годом ранее, тем самым убытки компании составляют 947 тысяч рублей. Потери фирмы «Виконт-1» составили 3,3 миллиона рублей, сообщает сайт KP.RU. Меньше всего пострадала компания «Астра ТК», занимающаяся консультированием по вопросам коммерческой деятельности. Ее убытки составили 327 тысяч рублей.

Известно, что 61-летний Антон Табаков задолжал кредиторам 96 тысяч рублей. На сына покойного артиста даже подали в суд заемщики. В конечном итоге предприниматель выплатил не только сумму долга, но и набежавшие проценты.

Антон Табаков впервые дебютировал в кино, будучи совсем маленьким ребенком. Сын известного артиста снялся в киноальманахе «Времена года» в 1968 году. Спустя восемь лет он снялся в главной роли в картине «Тимур и его команда» по повести Аркадия Гайдара. Вместе со своим отцом Антон Табаков играл в музыкальной комедии «Человек с бульвара Капуцинов». После смерти Олега Табакова его старший сын вместо него озвучивал кота Матроскина в продолжении мультсериала «Простоквашино».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вдова Табакова впервые показала крошечную внучку, похожую, как две капали воды на своего дедушку.

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