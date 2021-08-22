Приехавший в Словению муж Макеевой обратился к экс-жене: «Я хочу увидеть детей»

Муж актрисы Анастасии Макеевой Роман Мальков приехал в Словению, где проживает его экс-супруга и трое детей и обратился к бывшей жене с просьбой увидеть отпрысков. По словам нового избранника звезды российских мюзиклов, Светлана Малькова игнорирует его телефонные звонки. Мужчина уверен, что у него нет другого выбора связаться с матерью своих детей, кроме как записать видеообращение на своей странице в Instagram.

«Здравствуй, Света. Как ты уже знаешь, я второй день нахожусь в Лубляне. Вчера мы попытались с тобой поговорить, но ты сбросила звонок. И не дала возможности договориться о том, когда я увижу своих детей. Скажи мне, когда я встречусь с детьми, я очень хочу провести с ними время. Так, как ты не отвечаешь на телефонные звонки, я воспользуюсь твоим способом и обращусь к тебе через социальные сети. Когда и где я увижу своих любимых детей?» — обратился к бывшей жене Мальков.

Instagram @malkov_roman_mr

Бизнесмен отметил, что готов встретиться с экс-супругой без Анастасии Макеевой. Мужчина пояснил, что актриса находится в Словении по работе. А сам Роман соскучился по своим детям. Ответа от бывшей супруги пока не поступило.

Анастасия Макеева приехала в Лубляну на гастроли. В столице Словении актриса должна сыграть в мюзикле «Лолита». Любимый супруг, как обычно, сопровождает свою избранницу.

Состоится ли встреча Малькова с детьми — неизвестно. Не ясно также, выйдет ли на сцену Анастасия Макеева. Как писал 5-tv.ru, у актрисы и певицы диагностировали «один из самых страшных» диагнозов для вокалистов.