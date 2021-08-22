Момент обрушения балкона на прохожих в Ижевске из-за урагана попал на видео

К жутким последствиям привел сильный ветер, настигший жителей Ижевска. Ураган повалил деревья и вывески и даже частично разрушил здания. Так, в доме № 30а по улице Грибоедова прямо на прохожих обрушился балкон. Момент ЧП попал на видео, кадрами поделились в сети.

По счастливому стечению обстоятельств жертв удалось избежать. Однако один человек все же пострадал — четырехлетнему мальчику оказывают медицинскую помощь.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». На место происшествия выехали следователи.