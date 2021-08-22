Момент обрушения балкона на прохожих в Ижевске из-за урагана попал на видео

|
Карина Бернтгольц
1 006

В результате ЧП пострадал четырехлетний ребенок.

Фото, видео: ВКонтакте @gorod_izhevsk, @izh_life

К жутким последствиям привел сильный ветер, настигший жителей Ижевска. Ураган повалил деревья и вывески и даже частично разрушил здания. Так, в доме № 30а по улице Грибоедова прямо на прохожих обрушился балкон. Момент ЧП попал на видео, кадрами поделились в сети.

По счастливому стечению обстоятельств жертв удалось избежать. Однако один человек все же пострадал — четырехлетнему мальчику оказывают медицинскую помощь.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». На место происшествия выехали следователи.

+13° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
74.07
-0.29 86.78
-0.08
Кому не стоит полагаться на удачу: ТОП-3 самых невезучих знаков зодиака

Последние новости

18:40
Кому не стоит полагаться на удачу: ТОП-3 самых невезучих знаков зодиака
18:35
Беременна? Тодоренко пожаловалась на тошноту во время покупки квартиры в Москве
18:18
Полина Гагарина сменила образ и стала похожа на Валерию: «Стрижка-вспышка»
18:05
Перекидывание бутылками закончилось массовой дракой на чемпионате Франции по футболу
18:03
Почему российские знаменитости ездили отдыхать этим летом в Грецию?
18:00
Бабушка убитой в Тюмени Насти Муравьевой сказала, что девочку могли пытать током

Сейчас читают

Спартак: момент истины для Руя Витории — неудачу с Сочи могут и не простить
«Талибан» взял в осаду силы сопротивления в провинции Панджшер
В возрасте 38 лет умер американский актер-великан Игорь Вовковинский
Международная реакция на «прощальную» встречу Путина и Меркель
Кому из знаков зодиака ретроградный Уран принесет удачу и счастье

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

МВД упразднит разрешение на временное проживание иностранцев
Кому выгоден режим свободной таможенной зоны на Курилах
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака