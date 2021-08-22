Момент обрушения балкона на прохожих в Ижевске из-за урагана попал на видео
В результате ЧП пострадал четырехлетний ребенок.
Фото, видео: ВКонтакте @gorod_izhevsk, @izh_life
К жутким последствиям привел сильный ветер, настигший жителей Ижевска. Ураган повалил деревья и вывески и даже частично разрушил здания. Так, в доме № 30а по улице Грибоедова прямо на прохожих обрушился балкон. Момент ЧП попал на видео, кадрами поделились в сети.
По счастливому стечению обстоятельств жертв удалось избежать. Однако один человек все же пострадал — четырехлетнему мальчику оказывают медицинскую помощь.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». На место происшествия выехали следователи.
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